«Доступных поликлиник» на Сахалине стало больше

Престижного статуса «Доступной поликлиники» удостоены еще четыре медицинские организации Сахалинской области. Об этом стало известно накануне в ходе рабочего совещания представителей медицинского сообщества и представителей движения «Серебряные волонтеры».

Как рассказали в региональном правительстве, развитие первичного звена в медицине – приоритетный вопрос, к которому накануне обратился Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. Сегодня все лечебные учреждения Сахалинской области следуют курсом на повышение доступности медицинской помощи.

По итогам прошлого года 8 из них были удостоены почетного звания – «Доступная поликлиника». В этом году этот статус получили еще четыре медучреждения. Вручение знаков народного признания состоялось в конференц-зале городской больницы им. Ф.М. Анкудинова.

– Президент требует сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, – отметила в приветственной речи главный врач городской детской поликлиники Южно-Сахалинска и представитель общественной организации медработников Сахалинской области «Национальная медицинская палата» Татьяна Колба. – Медицинские учреждения должны стать доступными для жителей. В нашем регионе огромную роль в этом играют «Серебряные волонтеры». При поддержке представителей движения мы добиваемся лучших результатов.

Статуса «Доступной поликлиники» в этот раз удостоены консультативно-диагностический центр в Южно-Сахалинске, а также районные больницы Холмска, Томари и Анивы. Возглавила рейтинг доступных учреждений региона Анивская центральная районная больница.

– За последнее время в учреждении произошли большие изменения. Значительно сократились очереди перед кабинетами врачей. Повысилась доступность медицинской помощи. Ожидание талона к терапевту теперь не превышает двух дней. Гораздо проще стало попасть на прием к узким специалистам и на диагностические процедуры. Медицинская помощь для анивчан действительно стала более доступной, – рассказала председатель совета «Серебряных волонтеров» при Анивской ЦРБ Валентина Смирнова.

Во второй части встречи активисты и представители системы здравоохранения подвели итоги совместной работы. Прозвучали и интересные предложения. Так, представители совета волонтеров городской поликлиники №2 организовали на базе своего медицинского учреждения конкурс «Доктор месяца» и выступили с инициативой внедрить подобную практику в других медицинских учреждениях, а по итогам года выявлять лучших врачей и медсестер по всей области. Получило поддержку и другое предложение – поощрять самых активных волонтеров.