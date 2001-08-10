День студента отметят на Сахалине
День российского студенчества отметят в Южно-Сахалинске. По традиции на праздновании пройдет награждение отличившихся сахалинцев. В этом году ими станут более 30 человек, пишет региональное агентство по делам молодежи.
Почетные грамоты получат победители спортивных состязаний, олимпиад и конкурсов, а также активисты добровольческих, творческих, научных и других студенческих объединений.
Главным подарком для студентов в этот день станет выступление артиста лэйбла Black star Миши Марвина.
- День Российского студенчества - традиционный и масштабный праздник. Мы подводим итоги прошлого года, отмечаем лучших. Каждый год мы стараемся сделать шоу интересным для студентов, в прошлом году к нам приезжал певец ALEKSEEV, а в этом будет Миша Марвин, - отмечают организаторы.
Торжественное мероприятие состоится 24 января в ККЗ «Октябрь». Вход по пригласительным билетам, которые студенты могут получить в своих образовательных организациях.
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