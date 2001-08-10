Около 255 тысяч жилых "квадратов" возведут в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске наращивают объемы жилищного строительства. До конца года в областном центре возведут около 255 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно на 20 процентов больше, чем в 2019-ом. Строительство жилья является одним из приоритетов работы как правительства Сахалинской области, так и администрации Южно-Сахалинска, передает региональное правительство.
– Большой блок в годовом жилищном плане будет выделен для муниципальных нужд, в частности, переселения из аварийного жилья. К декабрю в городском округе завершится строительство пяти многоквартирных домов на 311 квартир, – сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Денис Ю.
Дома, которые сдадут в 2020 году, расположены в разных районах Южно-Сахалинска. На 206 квартир рассчитан 16-ти этажный дом по ул. Поповича, 18. 60 квартир вмещают в себя три четырехэтажных дома в 25 микрорайоне. Еще один пятиэтажный дом на 45 квартир будет готов принять жильцов в одном из сел городского округа.
Также во втором квартале этого года в островной столице начнется строительство трех домов для переселенцев на 184 квартиры. 10-этажный дом на 127 квартир планируется построить в 8 микрорайоне Южно-Сахалинска по ул. Поповича, 31, четырехэтажный на 48 квартир – в Ново-Александровске по ул. 30 лет Победы и трехэтажный дом на 9 квартир – в селе Березняки по ул. Зеленой.
Всего до 2024 года южно-сахалинский жилфонд должен вырасти на 20 процентов. За это время при поддержке правительства Сахалинской области планируется ввести порядка миллиона квадратных метров жилья. Больше трети от этого объема составляет социальное жилье для переселенцев из аварийного фонда и арендное — для востребованных специалистов.
Напомним, в 2019 году на Сахалине и Курилах построили 316 тысяч квадратных метров жилья. Планка, установленная губернатором Валерием Лимаренко на этот год – 430 тысяч «квадратов». Далее, начиная с 2021 года, в островной области должны сдавать по 500 тысяч ежегодно.
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