Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2020
Сегодня 13:35
62,83|69,23|59,10
Островитян просят не выходить на лёд в Корсаковском районе
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС снова просит сахалинцев не выходить на лёд

По информации Сахалинского управления Росгидромета, у побережья залива Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) в Корсаковском районе располагается дрейфующий лед. Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море. В этой связи сегодня, 29 января, выходить на лёд в этом районе крайне опасно, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?