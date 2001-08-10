Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом

В Южно-Сахалинске завершается строительство трех новых школ. На финальной стадии находятся работы по возведению образовательного учреждения в Дальнем, дополнительного корпуса для СОШ №6 и коррекционной школы в Луговом. Объекты должны сдать в эксплуатацию уже к началу лета 2020 года. Их строительство поддержано региональными властями и направлено на реализацию Указа Президента по ликвидации второй смены, сообщает пресс-служба областного правительства.

В современной школе в Дальнем смогут учиться 550 ребят. Объем общестроительных работ здесь уже выполнен. Возведено само здание, произведена его отделка, учреждение обеспечено электроэнергией, водоотведением и отоплением. Тепло в школу будет поступать через построенную рядом котельную, работающую на сжиженном природном газе. Помещения будут оборудованы тремя лифтами, а для удобства маломобильных учеников предусмотрены специализированные подъемники.

– Сейчас школа готова более чем на 90 процентов. При строительстве уделялось большое внимание всем современным стандартам. Каркас здания выполнен из монолитного железобетона, который дополнительно обеспечен деформационными швами. Они нужны для улучшенной сейсмостойкости. Кровля здания сделана плоской для наилучшего водосбора и водостока, – рассказал главный инженер компании-подрядчика Сергей Сазонов.

Строителям еще предстоит выполнить отделочные работы, а после – разместить технологическое оборудование, которое поступит на объект в марте. Все работы планируют завершить к концу мая этого года.

В Луговом заканчивается строительство специализированной школы на 260 мест для детей с ограниченными возможностями здоровья. А у южно-сахалинской школы №6 появится дополнительный корпус на 480 мест, где разместится начальная школа. Это позволит ликвидировать вторую смену в образовательном учреждении.

Напомним, что в прошлом году в Южно-Сахалинске такие же пристройки появились у гимназии №1 и СОШ №26 – теперь все ученики здесь учатся в одну смену. А гимназия №3 областного центра встретила День знаний с новым корпусом дополнительного образования.

К началу учебного года также открылась СОШ №1 на 800 мест в Долинске. После масштабной двухлетней реконструкции распахнула свои двери СОШ №7 в Поронайске.

Сегодня на островах строится еще девять объектов образования – в Северо-Курильске, Смирных, Макарове, Корсакове, селах Рейдово Курильского района и Кировское Тымовского района. В ближайшие годы на Сахалине и Курилах появятся 26 новых современных школ.