Жителей Южно-Сахалинска спрашивают, каких объектов им не хватает

На сайте администрации Южно-Сахалинска стартовал опрос горожан по уровню удовлетворенности спортивной инфраструктурой и объектами потребительского рынка. Жителям областного центра предлагают высказать свое мнение о том, хватает ли им спортивных объектов и магазинов в шаговой доступности, а также внести свои предложения по этому вопросу.

- Сегодня в островной столице многое делается не только для обеспечения повседневных потребностей населения, но и для оздоровления, создания комфортной городской среды, в которой можно активно и с пользой для себя провести время. Ведется системная физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства, повышается эффективность эксплуатации дворовых спортивных площадок. К спорту население Южно-Сахалинска приобщают 85 образовательных учреждений, 233 организации различных форм собственности, 28 школьных спортивных клубов, развивается 76 видов спорта. Для этих целей в городе имеется более 380 спортивных сооружений: крытые залы, стадионы, лыжные базы, бассейны, ледовые арены, тиры, объекты городской и рекреационной инфраструктуры, спортивные площадки, - сообщает пресс-служба мэрии островной столицы.

О том, каких именно объектов вам не хватает в вашем районе, можно сообщить в специальной электронной форме (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/60/345) на сайте муниципалитета, указав улицу и номер дома. С реестром спортивной и торговой инфраструктуры областного центра можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска.

Анкетирование населения по вопросу социальной инфраструктуры продлится до 9 февраля (включительно).