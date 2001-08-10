Сахалинские единороссы обсудили ход подготовки к празднованию 75-летия Победы

На заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" сформирован состав организационного комитета «Наша Победа» по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба областного партийного отделения.

Возглавил оргкомитет секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин. В состав комитета также вошли депутаты областной Думы Александр Болотников, Виктория Кривошеева - региональный координатор проекта «Историческая память», представители областного агентства по делам молодежи, министерства образования, движения «Волонтеры Победы». Ключевым вопросом заседания стало рассмотрение плана работы регионального отделения партии по подготовке к юбилею Победы.

- Для Сахалинской области, на территории которой завершилась Вторая мировая война, нынешний год знаменателен вдвойне. Вместе со всей Россией мы отметим 9 мая - День Победы, а 2 сентября - День освобождения Южного Сахалина и Курил, - прокомментировал Андрей Хапочкин. – Спектр запланированных мероприятий к знаковой дате включает различные направления - помощь и забота о ветеранах, детях войны, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о самом трагическом событии ХХ века, благоустройство захоронений участников войны.

Конкретизируя повестку регионального отделения Партии, депутат областной Думы Александр Болотников рассказал, что в период с 9 августа по 3 сентября, в память о боевых действиях на Сахалине и Курилах в 1945 году, состоится акция "Дальневосточная Победа". Среди учащихся детских художественных школ и школ искусств будет объявлен конкурс рисунков «Вечный подвиг», по итогам которого лучшие работы будут перенесены на баннеры для дальнейшего размещения на улицах городах, остановках общественного транспорта. «Единая Россия» инициирует конкурс среди музеев памяти Великой Отечественной войны, комнат боевой славы при школах. В каждом муниципалитете в мае и сентябре пройдут конкурсы рисунков «Открытка Победы», в рамках которых по мотивам детских произведений будут созданы поздравительные открытки для вручения ветеранам. Члены партии примут участие в субботниках по благоустройству памятных мест и воинских захоронений в Сахалинской области, в акции "Лес Победы". Традиционной инициативой «Единой России» уже несколько является организация и проведение "Диктанта Победы", в этом году он пройдет 24 апреля. Вызвало интерес предложение провести эстафету Знамени Победы – пробег по маршруту Оха – Южно-Сахалинск. Депутат Наталья Коршунова предложила закрепить волонтеров за ветеранами войны, а также обеспечить для них канал обратной связи посредством сайта регионального отделения партии для оперативного разрешения проблемных вопросов в случае необходимости.

- Озвученные инициативы будут детально проработаны оргкомитетом, - отметил Андрей Хапочкин. - Принятый комплексный план мероприятий по празднованию Великой Победы мы будем реализовывать в партнерстве с органами исполнительной власти, «Молодой Гвардией», волонтерами и общественными организациями. Это всеобщий праздник, при подготовке к которому считаем нужным консолидировать все силы, чтобы провести его в Сахалинской области на достойном уровне – душевно, неформально, с уважением к нашим ветеранам – великому поколению победителей.