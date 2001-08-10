Сахалинские студенты-нефтяники повысят квалификацию в Москве

Студенты из Тех­ни­че­ско­го неф­те­га­зо­во­го инсти­ту­та СахГУ прой­дут недель­ную про­грам­му повы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции в Рос­сий­ском госу­дар­ствен­ном уни­вер­си­те­те неф­ти и газа имени Губ­ки­на. Всего их - 25, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного университета.

Тра­ди­ци­он­но обра­зо­ва­тель­ные моду­ли начи­на­ют изу­чать­ся осе­нью, потом сту­ден­ты сда­ют про­ме­жу­точ­ные экза­ме­ны, а в кон­це учеб­но­го года их ждет ито­го­вый экза­мен. Сту­ден­ты, успеш­но про­шед­шие весь курс «неф­тя­но­го инжи­ни­рин­га» полу­ча­ют допол­ни­тель­ный диплом РГУ неф­ти и газа им. Губ­ки­на. Сей­час коман­да сту­ден­тов отправ­ля­ет­ся в мос­ков­ский вуз, что­бы на симу­ля­то­рах и тре­на­же­рах отра­бо­тать полу­чен­ные тео­ре­ти­че­ские навы­ки.

– Мы впер­вые отправ­ля­ем такое коли­че­ство сту­ден­тов для обу­че­ния в мос­ков­ском вузе и не сомне­ва­ем­ся, что они про­де­мон­стри­ру­ют высо­кий уро­вень зна­ний и прак­ти­че­ских навы­ков, – отме­ти­ла и.о. врио рек­то­ра СахГУ Свет­ла­на Барыш­ни­ко­ва. – Для нас важ­но, что­бы вый­дя из стен род­но­го уни­вер­си­те­та ребя­та ста­ли вос­тре­бо­ван­ны­ми и кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми спе­ци­а­ли­ста­ми в сво­ей отрас­ли.

Недель­ный курс, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­а­ли­ста­ми Губ­кин­ско­го уни­вер­си­те­та, назы­ва­ет­ся «Прак­ти­че­ские тех­но­ло­гии неф­те­га­зо­во­го про­из­вод­ства». Сту­ден­ты посе­тят заня­тия в «Цен­тре мор­ско­го буре­ния», где позна­ко­мят­ся с совре­мен­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми стро­и­тель­ства неф­тя­ных и газо­вых сква­жин на суше и море, в «Цен­тре управ­ле­ния раз­ра­бот­кой место­рож­де­ний» раз­бе­рут тех­но­ло­ги­че­ские биз­нес-кей­сы, свя­зан­ные с тех­ни­ко-эко­но­ми­че­ским обос­но­ва­ни­ем раз­ра­бо­ток неф­тя­ных место­рож­де­ний, посе­тят «Вир­ту­аль­ный неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий завод», где их будет ждать демон­стра­ци­он­ный прак­ти­кум «Управ­ле­ние про­цес­са­ми неф­те­пе­ре­ра­бот­ки», про­ве­дут гео­ло­го-про­мыс­ло­вое моде­ли­ро­ва­ние зале­жей угле­во­до­ро­дов, рас­смот­рят керн неф­те­га­зо­нос­ных пла­стов и мно­гое дру­гое.

– Обра­зо­ва­ние – это клю­че­вое направ­ле­ние под­держ­ки бла­го­тво­ри­тель­ных про­ек­тов со сто­ро­ны «Сахалина‑1», – отме­ти­ла спе­ци­а­лист ком­па­нии по свя­зям с обще­ствен­но­стью Еле­на Алё­хи­на. – «Зим­няя шко­ла» и курс «Неф­тя­ной инжи­ни­ринг» – яркий тому при­мер. Не сек­рет, что тех­ни­че­ский неф­те­га­зо­вый инсти­тут СахГУ – это куз­ни­ца кад­ров для нашей ком­па­нии и неф­те­га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти в целом. Мы наде­ем­ся, что выпуск­ни­ки ост­ров­но­го уни­вер­си­те­та вер­нут­ся с новы­ми зна­ни­я­ми, кото­рые помо­гут им в буду­щем тру­до­устрой­стве.

По воз­вра­ще­нии в СахГУ сту­ден­тов ждет сле­ду­ю­щий обра­зо­ва­тель­ный блок.