Сахалинские студенты-нефтяники повысят квалификацию в Москве
Студенты из Технического нефтегазового института СахГУ пройдут недельную программу повышения квалификации в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина. Всего их - 25, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного университета.
Традиционно образовательные модули начинают изучаться осенью, потом студенты сдают промежуточные экзамены, а в конце учебного года их ждет итоговый экзамен. Студенты, успешно прошедшие весь курс «нефтяного инжиниринга» получают дополнительный диплом РГУ нефти и газа им. Губкина. Сейчас команда студентов отправляется в московский вуз, чтобы на симуляторах и тренажерах отработать полученные теоретические навыки.
– Мы впервые отправляем такое количество студентов для обучения в московском вузе и не сомневаемся, что они продемонстрируют высокий уровень знаний и практических навыков, – отметила и.о. врио ректора СахГУ Светлана Барышникова. – Для нас важно, чтобы выйдя из стен родного университета ребята стали востребованными и конкурентоспособными специалистами в своей отрасли.
Недельный курс, разработанный специалистами Губкинского университета, называется «Практические технологии нефтегазового производства». Студенты посетят занятия в «Центре морского бурения», где познакомятся с современными технологиями строительства нефтяных и газовых скважин на суше и море, в «Центре управления разработкой месторождений» разберут технологические бизнес-кейсы, связанные с технико-экономическим обоснованием разработок нефтяных месторождений, посетят «Виртуальный нефтеперерабатывающий завод», где их будет ждать демонстрационный практикум «Управление процессами нефтепереработки», проведут геолого-промысловое моделирование залежей углеводородов, рассмотрят керн нефтегазоносных пластов и многое другое.
– Образование – это ключевое направление поддержки благотворительных проектов со стороны «Сахалина‑1», – отметила специалист компании по связям с общественностью Елена Алёхина. – «Зимняя школа» и курс «Нефтяной инжиниринг» – яркий тому пример. Не секрет, что технический нефтегазовый институт СахГУ – это кузница кадров для нашей компании и нефтегазовой промышленности в целом. Мы надеемся, что выпускники островного университета вернутся с новыми знаниями, которые помогут им в будущем трудоустройстве.
По возвращении в СахГУ студентов ждет следующий образовательный блок.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:46 3 Февраля Сахалинская областная больница перешла на «голубое топливо»
12:34 4 Февраля Первые участники Этапа Кубка мира прибыли в островной регион
- 14:30 3 Февраля Валерий Лимаренко высказался на счет проекта "Горная ривьера"
11:15 4 Февраля Систему автоматизированного учета снега ввели в Южно-Сахалинске
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?