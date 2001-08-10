Тихоокеанское
информационное агентство
14 Февраля 2020
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10:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Морепродукты рекордно низким ценам могут купить жители Томари

Томаринцев приглашают на городскую ярмарку. Она разворачивается еженедельно на главной площади населенного пункта. Приобрести товары по доступным ценам здесь можно каждый вторник с 9:00 до 16:00. В ассортименте – мясные и молочные продукты, свежие овощи, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, передает пресс-служба регионального правительства. 

Особой популярностью у посетителей пользуются морские деликатесы. Здесь их можно приобрести по рекордно низким ценам. Так, креветка углохвостая обойдется покупателям в 250 рублей за килограмм. В то время, как в магазине этот продукт стоит более 400 рублей. А цена килограмма соленой селедки – 130 рублей. В других торговых точках такая рыба примерно на 90 рублей дороже.

– Каждую пятницу я приглашаю домой друзей и родственников. Мы играем в настольные игры, пьём квас и едим морепродукты. Радует, что здесь можно купить деликатесы впрок и по доступным ценам. Вы представляете, кальмар – за 160 рублей! Это ж сколько полезных и питательных салатов можно приготовить, – рассказал житель Томари Александр Черепанов.

Также нарасхват у томаринцев продукция сахалинских фермерских хозяйств – томаты, огурцы. Кроме того, в продаже товаров участвуют личные подсобные хозяйства. Можно приобрести в том числе одежду ручного производства.

Всего в течение прошлого года здесь было реализовано товаров на сумму 67 миллионов рублей.

– Главный показатель того, что еженедельные ярмарки необходимы жителям – их положительные отзывы. Людям больше не приходится ехать в областной центр, чтобы приобрести свежие продукты по ценам от производителя. Кроме того, мы постоянно работаем над расширением ассортимента и привлечением на ярмарку новых производителей, – отметил глава Томаринского района Александр Кобелев.

Отметим, всего в 2019 году на Сахалине и Курилах провели 5400 ярмарок. Это на 22% больше, чем в 2018 году. Общий объем продаж на ярмарках оценивается в 4,5 миллиарда рублей, что на 619 миллионов превышает уровень предыдущего года. При этом 24 площадки работают на островах на постоянной основе.

В ярмарках принимают участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, компании рыбопромышленного комплекса. Ранее создать для них комфортные условия торговли поручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Познакомиться графиком работы ярмарок можно на сайте регионального министерства сельского хозяйства и торговли. Информация обновляется еженедельно.

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