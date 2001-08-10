Морепродукты рекордно низким ценам могут купить жители Томари

Томаринцев приглашают на городскую ярмарку. Она разворачивается еженедельно на главной площади населенного пункта. Приобрести товары по доступным ценам здесь можно каждый вторник с 9:00 до 16:00. В ассортименте – мясные и молочные продукты, свежие овощи, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, передает пресс-служба регионального правительства.

Особой популярностью у посетителей пользуются морские деликатесы. Здесь их можно приобрести по рекордно низким ценам. Так, креветка углохвостая обойдется покупателям в 250 рублей за килограмм. В то время, как в магазине этот продукт стоит более 400 рублей. А цена килограмма соленой селедки – 130 рублей. В других торговых точках такая рыба примерно на 90 рублей дороже.

– Каждую пятницу я приглашаю домой друзей и родственников. Мы играем в настольные игры, пьём квас и едим морепродукты. Радует, что здесь можно купить деликатесы впрок и по доступным ценам. Вы представляете, кальмар – за 160 рублей! Это ж сколько полезных и питательных салатов можно приготовить, – рассказал житель Томари Александр Черепанов.

Также нарасхват у томаринцев продукция сахалинских фермерских хозяйств – томаты, огурцы. Кроме того, в продаже товаров участвуют личные подсобные хозяйства. Можно приобрести в том числе одежду ручного производства.

Всего в течение прошлого года здесь было реализовано товаров на сумму 67 миллионов рублей.

– Главный показатель того, что еженедельные ярмарки необходимы жителям – их положительные отзывы. Людям больше не приходится ехать в областной центр, чтобы приобрести свежие продукты по ценам от производителя. Кроме того, мы постоянно работаем над расширением ассортимента и привлечением на ярмарку новых производителей, – отметил глава Томаринского района Александр Кобелев.

Отметим, всего в 2019 году на Сахалине и Курилах провели 5400 ярмарок. Это на 22% больше, чем в 2018 году. Общий объем продаж на ярмарках оценивается в 4,5 миллиарда рублей, что на 619 миллионов превышает уровень предыдущего года. При этом 24 площадки работают на островах на постоянной основе.

В ярмарках принимают участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, компании рыбопромышленного комплекса. Ранее создать для них комфортные условия торговли поручил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Познакомиться графиком работы ярмарок можно на сайте регионального министерства сельского хозяйства и торговли. Информация обновляется еженедельно.