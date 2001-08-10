Свыше 800 машин работают на газе в Сахалинской области
Более 800 автомобилей в Сахалинской области работают на газомоторном топливе. За полгода экологичного транспорта в островном регионе стало больше на 10 процентов. В дилерских центрах растет число заказов на поставку автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Эксперты объясняют тенденцию тем, что переход на газ позволяет автомобилистам сэкономить. Расходы на топливо снижаются примерно в два-три раза, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
– Переоборудовал машину месяц назад. Работаю в режиме такси и очень доволен – теперь заметно меньше трачу на топливо, – рассказал южносахалинец Валерий Кошкин.
– Для меня переход на газ – это желание сделать воздух в городе чище. Ну, и, конечно, существенная экономия семейного бюджета. Кубометр метана, который эквивалентен литру бензина, стоит 19 с лишним рублей. Для сравнения – самый дешевый бензин АИ-92 – более 45 рублей, – отметил еще один автолюбитель из областного центра Михаил Петров.
Как отмечают в компаниях, которые переоборудуют автомобили на газ и дилерских центрах, сегодня у сахалинцев сформировался определенный интерес к газомоторной технике. Способствуют этому меры поддержки: жителям возмещают до 100 процентов затрат на перевод машин на газ, а транспортный налог берется с них по сниженной ставке (50%).
– Автомобилисты изучают преимущества экологичного транспорта, присматриваются, советуются с нами и потом нередко его покупают, – поделился Александр Струнин, руководитель отдела продаж компании «Восток ДВ». – Выгодно у нас приобретать автомобили и представителям бизнеса. Так, сельхозпредприятиям область компенсирует до 90 процентов стоимости спецтехники, а компаниям, которые заняты на производстве или на переработке товаров пищевой промышленности – от 50 до 70 процентов.
Большой интерес к предложениям дилерских центров, в частности, проявляют главы фермерских хозяйств.
– Фургон-термос на базе ГАЗели стоит миллион четыреста тысяч рублей. Если я подам заявку на компенсацию и мне ее одобрят, получается, что новый автомобиль куплю всего за двести тысяч рублей. Выгодно очень, – отметил фермер из Долинского района Николай Пахмутов.
С развитием сети заправочных комплексов на Сахалине, а также с увеличением количества новых сервисных центров спрос у островитян на газомоторную технику вырастет, уверены эксперты авторынка. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию вторую газозаправочную станцию в Южно-Сахалинске. Кроме того, 6 новых мобильных газозаправщиков начнут работать в районах области. А к 2023 году в регионе должны разместить 19 заправочных пунктов: четыре стационарных в Южно-Сахалинске, по одному в Аниве, Тымовском, Ногликах и Охе и несколько передвижных.
Дальнейшие перспективы перевода автотранспорта на экологичное топливо в регионе обсудят в марте. В областном центре пройдет масштабный форум, в котором примут участие автопроизводители, сервисные центры и все заинтересованные стороны.
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