Ростехнадзор не разрешил ввести в эксплуатацию новую

Ростехнадзор не вправе выдать разрешение на ввод в эксплуатацию новой подвесной пассажирской канатной дороги на северном склоне гора Красная и не выдаст его – в противном случае он бы нарушил закон. Об этом на встрече с представителями общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» сообщил руководитель Сахалинского управления Ростехнадзора Сергей Истомин.



Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Эковахты Сахалина", канатная дорога на северном склоне горы Красная длиной 2,5 километра была построена в январе 2018 года и предназначалась для обслуживания целого комплекса новых горнолыжных трасс, спускающихся с вершины горы в долину реки Еланька, известную как Долина Туристов. А уже в феврале проверка Ростехнадзора выявила несколько десятков грубейших нарушений, допущенных при строительстве этого особо опасного, технически сложного объекта. С тех пор руководство "Горного воздуха" неоднократно заявляло, что все нарушения устраняются и канатная дорога вот-вот заработает, но теперь выяснилось, что это совсем не так.



"Мы осуществляем те функции, которые прописаны в законе, - сообщил Сергей Истомин, - Фактически сейчас такая ситуация, и она рассматривалась при губернаторе, что мы вынуждены отказать в выдаче разрешения, и на нас заказчик – СТК "Горный воздух" – будет подавать в суд жалобу о том, что наши действия незаконны. И мы будем разбираться с ними в суде". В своей позиции Сергей Григорьевич уверен – ведь еще в августе 2018 года Ростехнадзор доказал в арбитражном суде, что строительный контроль в ходе возведения канатной дороги не осуществлялся. Кроме того, при строительстве не велись ни государственный строительный надзор, ни геотехнический мониторинг. И что особенно важно – все эти нарушения, как и ряд других, являются неустранимыми, а значит законно признать этот опасный объект пригодным к эксплуатации просто невозможно.



Сергей Истомин также подтвердил, что Государственную экспертизу проект канатной дороги прошел задним числом, когда ее стройка уже шла полным ходом, а разрешение на строительство получил только в декабре 2017 года, когда все несущие конструкции уже давно стояли. "Порядок нарушен, мы его не надзирали в период строительства, и подписываться под объектом, который неизвестно как строился, непонятно кто за ним осуществлял строительный контроль, со стороны Ростехнадзора никто не будет, - заявил руководитель сахалинского Ростехнадзора.

По его словам, теперь в отношении канатной дороги на северном склоне горы Красная должна вступать в действие статья 222 Гражданского кодекса РФ – все, что построено без разрешения, должно быть признано судом самовольной постройкой и подлежит сносу. По закону застройщик незаконно построенного сооружения – ООО "Доппельмайр Раша" – должен за свой счет разработать проект сноса самовольной постройки, получить все необходимые согласования, снести канатную дорогу и рекультивировать занятый земельный участок.



С июня 2017 года (начало строительства канатной дороги на горе Красная), "Эковахта Сахалина" многократно обращалась в различные надзорные и правоохранительные органы о том, что стройка ведется незаконно, но своевременно на это ни один орган не отреагировал.



Опрошенные "Эковахтой" эксперты по опасным экзогенным процессам утверждают, что весь северный склон горы Красная сильно обводнен и там имеются многочисленные выходы грунтовых вод на поверхность. Это создает высокую опасность оползней и предъявляет очень высокие требования к проектированию, строительству, контролю и конечно создает высокие риски при их несоблюдении.

Эксперты указывают и на острый дефицит снега в верхней части горнолыжного комплекса на горе Красная - еще одно препятствие для его эффективной работы. Двухлетние наблюдения за уже построенными здесь трассами показывают, что в верхней их четверти большую часть выпавшего снега выдувает ветрами, и даже в многоснежную зиму 2017-2018 годов здесь весь сезон торчала голая земля, слегка присыпанная снегом. Масштабная вырубка леса для трасс и канатного подъемника значительно усилила этот негативный эффект.

Интересно, что руководство "Горного воздуха" ранее уже столкнулось с этой проблемой на Северном склоне горы Большевик. Когда там стоял лес, то снеговой покров под его пологом даже в начале июня достигал 70 см, но после вырубки огромных просек под две горнолыжных трассы снег на них удерживается значительно хуже. Поэтому трассы "Северная-1" и "Северная-2", построенные как раз по направлению преобладающих зимой северных ветров, даже в многоснежный сезон остаются невостребованными – кататься по торчащей из-под снега земле никому не нравится. Не случайно здесь не проводят ни тренировок, ни соревнований, обычные туристы здесь редкие гости, а шикарный подъемник, построенный за 1 миллиард рублей сахалинского бюджета, крутится почти пустой даже в пик посещаемости "Горного воздуха". Та же ошибка повторяется на северном склоне горе Красная, а уже объявлено о строительстве нового комплекса трасс на северном склоне горы Острая.