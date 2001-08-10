На Сахалине и Курилах снова похолодает
Островные синоптики рассказали, какая погода ждет островитян на предстоящей неделе и в выходные дни.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГМС, северных и центральных районах Сахалина ожидается небольшой снег, в субботу в Охинском районе слабая метель. Температура ночью -18°…-23°, в долинах в субботу -30°…-35°, днём -8°…-13°. В южных районах в субботу местами небольшой снег, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура ночью -16°…-21°, на юго-западном побережье -9°…-14°, днём -6°…-11°.
Небольшой снег в эту субботу ожидается и в Южно-Сахалинске. Температура здесь ночью -16°…-18°, днём -7°…-9°. В воскресенье без осадков, температура ночью -18°…-20°, днём -5°…-7°.
В выходные дни снежно будет также на Курильских островах. Температура ночью на гряде ожидается от -6° до -11°, днём -2°…-7°.
Синоптики отмечают, в понедельник днём над Японским морем и Тихим океаном начнёт развиваться серия циклонов, которые захватят Курильские острова и крайний юг Сахалина. Циклоны будут смещаться, обеспечивая на Курилах погоду со снегом и сильным ветром. Погода улучшится лишь к концу рабочей недели.
На погоду крайнего юга Сахалина и Южно-Сахалинска влияние циклона скажется днём в понедельник и сохранится во вторник. Здесь ожидается небольшой и умеренный снег, ветер усилится до 13-18 м/с. Затем ветры ослабеют, понизятся ночные температуры.
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