Тихоокеанское
информационное агентство
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11:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Детскую областную больницу планируют построить в Южно-Сахалинске к 2024 году

Минздрав России заключил соглашение с правительством Сахалинской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета для реализации инвестиционного проекта по строительству областной детской больницы в Южно-Сахалинске проектной мощностью 300 коек с консультативно-диагностическим центром на 100 посещений в смену. 

Как сообщили в ТИА "Острова" в пресс-службе министерства здравоохранения страны, после ввода в эксплуатацию новой детской больницы, который состоится в 2024 году, в Сахалинской области значительно повысится качество, доступность и безопасность медицинской помощи детям.

«Новый объект позволит усовершенствовать маршрутизацию пациентов и лечебно-диагностический процесс,  у врачей региона появится возможность освоения новых видов оперативных высокотехнологичных вмешательств, что положительно повлияет на демографические показатели, будет способствовать снижению младенческой смертности и улучшению здоровья детей и подростков, повысит удовлетворенность населения медицинской помощью», - сообщают в Минздраве РФ.

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