Завтра выходить на лед в заливе Мордвинова крайне опасно

18 февраля под влиянием штормового ветра, возможным воздействием проникающих волн зыби и приливо-отливных колебаний уровня моря в заливе Мордвинова и других участках юго-восточного побережья Сахалина ожидаются деформации и торошения припая. Выходить на лёд опасно, сообщает сахалинское управление Росгидромета.

"Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких", - сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Актуальную информацию о ледовой обстановке в регионе можно уточнить на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.