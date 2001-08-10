Ремонт улиц продолжится в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска

Ремонтные работы в рамках муниципального контракта по реконструкции дорог продолжаются в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска. Силами подрядной организации проводится обустройство ливневой канализации на участке улицы Деповской от улицы Железнодорожной до улицы Тихой.

Как сообщили ТИА "Острова" в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», эти работы могут выполняться в любой сезон, так как не предусматривают использование материалов, которые нельзя применять при минусовых температурах.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает, что в 2019 году из-за срыва сроков, а также недобросовестного исполнения условий договора администрация областного цента расторгла контракт с подрядной организацией и привлекла других специалистов.

До конца прошлого строительного сезона новый подрядчик уже установил бортовые камни, а также заасфальтировал порядка 17 тыс. кв. метров на участках улиц Тихой, Телеграфной, Кузнечной, Моторной, Анивской, Киевской и Клубной с выполнением всех сопутствующих работ по переносу инженерных сетей и устройству ливневой канализации. Это порядка 60% от запланированного объема.

До сентября 2020 года строителям предстоит привести в порядок участки улиц Анивской от ул. Моторной до ул. Телеграфной и Тихой от ул. Моторной до ул. Деповской, обустроить тротуары и озеленить прилегающую территорию.