Администрация Южно-Сахалинска просит горожан вывезти некапитальные гаражи
Владельцев некапитальных объектов (НКО) просят в добровольном порядке освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
Департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска напоминает, что меры по освобождению земельных участков с последующей компенсацией понесенных затрат за счет владельцев объектов будут применяться в отношении тех, кто самостоятельно не вывезет гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки, расположенные:
- вблизи домов № 36, 38 по ул. Дзержинского;
- вблизи дома № 35 по ул. Карьерной;
- вблизи домов № 16а, 18а по ул. 2-я Пионерская (пл.р. Луговое);
- вблизи дома № 42 по ул. Леонова;
- вблизи дома № 4 по ул. Амурской;
- по ул. Физкультурной, 94, Библиотечному пр., 30 и 32 (восточная сторона ул. Академическая);
- по южной стороне ул. Бумажной на участке от пр. Мира до ул. Милицейской;
- вблизи домов № 16, 20, 22 по ул. Пограничной (бетонные блоки, бетонные вазоны).
В пресс-службе администрации областного центра напоминают, что под самовольно установленными временными объектами понимаются конструкции, не относящиеся к недвижимому имуществу, прочно не связанные с землей, размещенные на земельных участках, право пользования на которые утрачено их владельцами, не выделенных для этих целей и (или) без получения необходимых разрешительных документов в порядке, установленном действующим законодательством.
Вывоз нестационарных (временных) объектов произведут на охраняемую площадку, расположенную на территории имущественного комплекса «Ласточка» (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). В случае невозможности безопасной транспортировки нестационарных (временных) объектов их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203). Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6), 300-677 (доб. 2).
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