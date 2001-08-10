До начала 2022 года в Березняках не должно остаться аварийных домов

В Южно-Сахалинске в этом году планируют расселить почти 10 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. По программе переселения в новые квартиры переедут около 470 горожан. Для этих целей развернули строительство домов в разных районах Южно-Сахалинска.

Выполнение программы переселения из аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области курирует заместитель председателя регионального правительства Сергей Олонцев. Перед ним поставлена задача – в сжатые сроки одного года переселить 2,4 тысячи семей.

В Южно-Сахалинске для переселенцев построят 3 четырехэтажных дома в 25 микрорайоне на 60 квартир и жилое здание на 45 квартир в одном из сел. Для этих целей возводится 16-этажная высотка по ул. Поповича в 8-м микрорайоне на 206 квартир. В нее, в первую очередь переедут жители аварийных домов, расположенных в этом и соседних районах.

В этом году в Южно-Сахалинске начнут строительство трех домов для переселенцев на 184 квартиры. 10-этажный дом на 127 квартир планируют построить в 8 микрорайоне города по ул. Поповича, 31, четырехэтажный – на 36 квартир – в Новоалександровске по ул. 30 лет Победы, трехэтажный – на 9 квартир – в селе Березняки по ул. Зеленой.

Аварийные дома расселяют в порядке очередности признания их таковыми. Формируют списки, жильцы предоставляют необходимые документы, им разъясняют всю процедуру переселения и в соответствии с квартирографией (количество комнат в занимаемом жилье) планируют адреса для предоставления нового жилья. Все возникающие вопросы решаются индивидуально. По этому принципу, например, в конце прошлого года переселили жителей нескольких домов села Березняки в две новостройки

– Наш старый дом находился совсем недалеко от нового. Переехали семьями. Даже сосед, который жил раньше в квартире над нами, и здесь получил жилье на этаж выше нас, – рассказала Галина Крылова. – Квартира очень просторная, светлая, теплая. Все уже было готово к заселению. И плита, и газовое оборудование, и сантехника, обои, линолеум – заходи и живи.

В Березняках остается расселить еще 5 аварийных домов. Вопрос планируют закрыть до начала 2022 года. Перед администрацией города стоит задача за четырехлетний период переселить из ветхого и аварийного фонда 3800 человек, освободив и ликвидировав почти 80 тыс. кв. метров непригодного жилья. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.