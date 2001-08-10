Циклон накроет Сахалин на выходных
Прогноз погоды на 22 – 28 февраля.
Неделю на Сахалине стояла спокойная погода с небольшим снегом. В центральных районах в утренние часы температуры опускались до -31°.
В южных районах было теплее, в долинах юга острова минимальные температуры составляли от -16 до -18°, холоднее всего на прошедшей неделе было в Долинске – утром в пятницу столбик термометра опустился до -27°.
В предстоящие выходные дни погоду юга области испортит циклон с запада. Его влияние на погоду начнётся в субботу днём. В воскресенье циклон с севера Японского моря выйдет на юг Охотского, а в понедельник циклон отойдёт к северным Курилам и его влияние на Сахалине прекратится.
В северной части Сахалина в субботу преимущественно без осадков, температура ночью -20…-25°, днём -7…-12°. В южной части ночью без осадков, температура -15…-20°, на юго-западном побережье -6…-11°; днём небольшой снег, на крайнем юге до умеренного, максимальная температура 0…-5°.
В воскресенье на севере Сахалина небольшой снег, температура ночью
-13…-18°, днём -5…-10°. В южной части Сахалина снег, ночью на востоке сильный; метель. Температура ночью -3…-8°, днём 0…-5°.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью без осадков, температура
-17…-19°, днём снег, температура 0…-2°.
В воскресенье ночью сильный снег, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура -5…-7°. Днём снег, метель, ветер северный 13-18 м/с. Температура 0…-2°.
В ночь на понедельник погода будет улучшаться. Ослабеет ветер, прекратится снег. В понедельник днём на Сахалине преимущественно без осадков, температура на севере -6…-11°, на юге -1…-6°.
До конца недели сохранится спокойная погода с небольшим снегом, понизятся ночные температуры.
На Курильских островах в субботу небольшой снег, температура ночью
-7…-12°, днём 0…-5° .
В воскресенье на юге гряды осадки, температура ночью 0…-5°, днём 0…+5°. На севере без осадков, температура ночью -5…-10, днём 0…-5°.
В понедельник на юге гряды ожидается снег, метель, усилится ветер до 25-30 м/с, температура -3…-8°. На севере небольшой снег, температура -3…+2°.
Во вторник на юге ослабеет ветер, и усилится на севере гряды. В дальнейшем проходящие по Тихому океану циклоны будут сохранять ветреную погоду на севере Курильской гряды до конца недели.
Об этом ТИА "Острова" сообщили в УГМС по Сахалинской области.
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