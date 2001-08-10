Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
Шесть участков дорог, протяженностью в восемь километров, в этом году начнут капитально ремонтировать в Южно-Сахалинске. Комплекс строительно-монтажных работ затронет Коммунистический проспект от пр. Мира до ул. Вокзальной, а также участки улиц Больничной, Ленина, Украинской, Деповской и 2-й Центральной в Хомутово.
Как пишет ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города, работы проводятся, в том числе, в рамках реализации федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В проекте Южно-Сахалинск участвует второй год подряд. Наращивание темпов строительства стало возможным благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко по перераспределению средств дорожного фонда в пользу муниципалитетов.
Помимо обновления дорожного покрытия на указанных участках заменят дорожное основание, инженерные коммуникации, дорожные сооружения, обустроят тротуары, установят освещение. На всех объектах в обязательном порядке проводится обустройство ливневой канализации — важной составляющей дорожной системы.
Стоит напомнить, что большая часть улиц областного центра была построена еще в советское время. Тогда, к сожалению, не все дороги оснащались ливневой канализацией (к примеру: улицы Тихоокеанская, Поповича, участки ул. Ленина и пр. Мира). В городе нет единого комплекса отвода ливневых вод. Существует множество разрозненных фрагментов внутриквартальных дворовых систем водоотведения, которые местами врезаются в ливневую систему улично-дорожной сети. Более того, при укладке труб рассчитывался объем воды, собирающийся исключительно на проезжей части, прилегающие территории не учитывались. С тех пор площадь застроенных городских площадей существенно выросла, и ливневая канализация не справляется с объемами отводимой воды.
Ливневая канализация не является отдельным объектом. Система водоотведения в обязательном порядке привязана к дороге: вода собирается с проезжей части в дождеприемные колодцы, оттуда поступает в коллектор и сливается в очистные сооружения. Соответственно построить ливневую канализацию, не думая при этом о ремонте дорожного полотна, невозможно.
Напомним, что в нынешнем году стартуют работы по обследованию всех систем отвода воды в городском округе. Эти масштабные и дорогостоящие мероприятия проведут в течение 2 лет. С помощью современного специализированного оборудования будет исследовано состояние ливневых систем без раскопок.
Выполнение этих мероприятий позволит не только максимально точно определить расположение всех систем внутридворового и внутриквартального отвода воды и создать полноценную схему, но и выяснить техническое состояние сетей, а также разработать последующие мероприятия по совершенствованию, модернизации и необходимой реконструкции всех сетей водоотведения городского округа.
Также нередким явлением на улицно-дорожной сети города в весенний период является разрушение ранее уложенного асфальтобетонного покрытия. Происходит оно по нескольким причинам. Прежде всего, это связано с тем, что ранее при ремонтах улиц города не производилась замена дорожного основания. Сняв верхний слой асфальта, менялась лишь скально-щебеночная подушка, которая в свою очередь укладывалась на глину - пучинистый грунт, насыщенный водой. При минусовых температурах такие участки идут «волнами», образовывая трещины. Попадающая в них вода при минусовых температурах замерзает, а при оттаивании разрушает дорожное полотно.
Указанные проблемы решаются с помощью современного комплексного подхода, применяемого в последние годы при капитальном ремонте или реконструкции улиц Южно-Сахалинска. Строительные работы в обязательном порядке включают полную замену дорожного основания (местами до 2,5 метров), а также устройство современной системы водоотведения, при расчете которой учитывается площадь и объем сбора воды с прилегающей территории. Подобные работы проведены на улицах Комсомольской, Пограничной, Емельянова, Украинской, Горького, Ударной в Дальнем, Октябрьской в Хомутово, а также на Коммунистическом проспекте.
С учетом недешевой стоимости комплексных работ, невозможно за короткое время отремонтировать или реконструировать все улицы областного центра. Эта работа ведется планово. Нормативное состояние дорог также помогает поддерживать и текущий ремонт. В этом он будет выполнен на начатом в 2019 году участке автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск от ул. Ключевской до Санаторного (10 км). Кроме того, запланировано продолжение реконструкции дороги Дальнее — Елочки (3 км) и строительство дорог в 25 микрорайоне (2 км), а также в Дальнем (0,3 км).
Таким образом, различными видами работ в 2020 году при поддержке регионального правительства будет охвачено свыше 15 км дорог городского округа.
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