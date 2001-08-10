Метель окутает 2 района Курил

На территории Курильского и Южно-Курильского районов 6 марта ожидается сильный снег, сильная метель, видимость 500 метров и менее, а также очень сильный ветер с порывами до 35 м/с.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.