Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2020
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15:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Метель окутает 2 района Курил

Метель окутает 2 района Курил

На территории Курильского и Южно-Курильского районов 6 марта ожидается сильный снег, сильная метель, видимость 500 метров и менее, а также очень сильный ветер с порывами до 35 м/с. 

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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