На Сахалин вновь обрушится метель
В предстоящие выходные дни погоду Сахалинской области определит циклон, который располагается на севере Японского моря. Уже сейчас на юге острова ощущается его влияние, ветер усилился до 15-20 м/с.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГМС, в ночь на субботу циклон выйдет на юг Охотского моря. Ухудшение погоды начнётся на юге, а затем распространится на центральные и северные районы острова. Ожидаются сильные снегопады, метели, штормовой ветер. В горах будет лавиноопасно.
Днём в субботу на Сахалине сохранятся метели и снегопады, в ночь на воскресенье на юге, а днём и на севере острова погода улучшится, понизятся ночные температуры.
Как отмечают синоптики, в Южно-Сахалинске в ночь на субботу ожидаются сильные осадки, ветер северный 20-25 м/с, температура -1…-3°. Днём сильный снег, метель, ветер северо-западный 12-17 м/с, температура -1…+1°. В воскресенье ночью прогнозируют небольшой снег, температура -6…-8°, днём без осадков, температура +1…+3°.
Затем на Сахалине будет стоять спокойная погода с небольшим снегом, температура ночью на севере -5…-10°, в долинах -10…-15°, днём -3…+2°. На юге ночью -5…-10°, днём -3…+2°.
В конце недели к северным районам приблизится циклон, юго-западные ветры принесут на остров тёплый воздух, фронтальные разделы – осадки.
Что касается Курильской гряды, в субботу на севере ожидают сильные осадки, на юге - снег и метель. Повсеместно штормовой ветер. Температура -4…+1°.
Ветры стихнут к понедельнику, в середине недели тихоокеанский циклон снова ухудшит погоду на севере гряды, подчеркивают в УГМС.
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