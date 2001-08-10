В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции. Поставки с материка осуществляются регулярно, 2-4 раза в неделю. Так, за прошедшие семь дней на Сахалин и Курилы доставили свыше 220 тонн различных видов мяса, более 260 тонн овощей и 500 тонн фруктов. Об этом ТИА "Острова" сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В оптовом и розничном сегментах островного региона, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку в мире, созданы необходимые запасы товаров. На прилавках магазинов представлены все виды социально значимых продуктов – мясо, молоко и молочные продукты, хлеб, крупы, макаронные изделия и другие товары, – рассказала заместитель министра сельского хозяйства и торговли региона Наталия Розанова.

Всего на островных оптовых предприятиях хранится более 5 тысяч тонн социально значимых продуктов и столько же других видов продовольственных товаров. Этого достаточно, чтобы обеспечивать бесперебойную торговлю в течение нескольких месяцев.

Сахалинское министерство сельского хозяйства и торговли по поручению губернатора Валерия Лимаренко ведет ежедневный мониторинг ассортимента продукции и цен в магазинах.

Так, в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019–гов региональной оптовой сети наблюдалось снижение отпускных цен на говядину, окорочка куриные, масло растительное, муку, сахар, рис и пшено. Акциина самые ходовые товары за последнее время устраивают в некоторых торговых сетях. К примеру, в одном из крупных супермаркетов гречневую крупу можно приобрести за 65 рублей за килограмм, сахар – за 45 рублей.

– Я зашла и увидела много ярких ценников с надписью: «Акция». Пригляделась – а это скидки. Взяла себе крупы и чай. Очень довольна, что сэкономила, – поделилась покупательница Василиса Водопьянова.

– Полки у нас всегда полные. Чтобы привлечь как можно больше покупателей, мы установили социальную цену на товары, – рассказала управляющая супермаркетом Елена Сучкова.

На особом контроле находятся ассортимент и цены в социальных магазинах. Сегодня в островном регионе работают 106 таких торговых точек. Наценка здесь не превышает 15 процентов без учета транспортных расходов – это в два раза ниже средней по области.

На островном рынке хозяйственных и косметических товаров сегодня также стабильная обстановка. На прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на средства личной гигиены, но это не оказало существенного влияния на складские запасы. Моющие средства, туалетную бумагу предприниматели заказывают у производителей и оптовиков каждую неделю.