Медицинские маски поступают на Сахалин еженедельно
Губернатор Сахалинской области поручил создать специальную группу, которая проследит за доставкой медицинских масок на острова. В состав объединения вошли специалисты аптек, представители министерств –сельского хозяйства и торговли, а также здравоохранения.
– Мы подсчитали, чтобы закрыть недельную потребность, нужно около 200 тысяч масок. Сейчас в аптеках находится более 40 тысяч изделий, следующую крупную партию мы ждём уже через несколько дней, — сообщил зампредседателя регионального правительства Антон Зайцев, который провел первое совещание рабочей группы.
Доставку масок в Сахалинскую область организуют в еженедельном режиме. Сейчас их приобретают у российского производителя, однако, в случае необходимости, дополнительные средства защиты поступят из-за рубежа.
Список аптек, где можно приобрести медицинские маски, размещен на сайте.
Кроме того, сегодня областные власти рассматривают вопрос организации продажи индивидуальных средств защиты в магазинах и супермаркетах.
Защитными изделиями также обеспечивают заболевших людей, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ. Пациент может на период лечения бесплатно получить недельный комплект масок из 14 штук – по 2 единицы на один день.
Как отмечают в пресс-службе правительства Сахалинской области, изделие в первую очередь необходимо заболевшим, чтобы они не заражали окружающих. Следует помнить, что маска снижает риск заражения, но не обеспечивает абсолютной защиты.
Здоровому человеку она нужна только если он контактирует с больным, а также в местах массового скопления людей. В остальных случаях нужно соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, минимизировать контакт с другими людьми, уменьшить посещения людных мест, проводить регулярную влажную уборку помещений.
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