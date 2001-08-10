Отключить электричество на час предлагают сахалинцам

Выключить свет и электроприборы на один час предлагают сахалинцам. Всемирная акция «Час Земли» пройдет в субботу, 28 марта. В этот день все желающие могут отключить электричество в своих домах и квартирах с 20:30 до 21:30. Об этом сообщает astv.ru.

«В прошлом году в акции приняли участие 188 стран и более двух млрд человек. Подсветку отключили около 18 тысяч зданий и сооружений по всему миру. С 2009 года акция проходит в России, в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. Акция «Час Земли» пройдет в стране уже в 12-й раз», - рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Юрий Сочнев.

Он подчеркнул, что главной темой акции этого года станет экологический активизм. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва.

«В ходе кампании каждый участник сможет узнать, какая сфера экоактивизма подходит ему больше всего, а также, как внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты. Для того, чтобы узнать свое «Экопредназначение», WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте «Часа Земли». Ответив на несколько простых вопросов, каждый участник получит ответ и пошаговую инструкцию о том, как реализовать свое «экопредназначение», - пояснил Сочнев.

Стать участником акции могут и предприниматели Сахалинской области. Их призывают погасить на один час вывески на магазинах, подсветку рекламных конструкций, любое наружное освещение, которое не влияет на обеспечение общественной безопасности.