Школу почти за 2 млрд построят в Троицком

Проектировать и строить большую школу на 1200 учеников вскоре начнут в селе Троицкое Анивского района.

Как сообщает RosTender.info, на проектно-изыскательские и монтажно-строительные работы направят 1 млрд 910 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Именно на такую сумму городская администрация готова заключить контракт с победителем тендера. Тендер объявлен во второй раз, предыдущий был признан несостоявшимся.

Согласно требованиям договора, подрядчик должен будет приступить к работам 1 июня. Полгода ему отведут на проектно-изыскательские работы, и еще два года и один месяц – на строительство. Школу предстоит сдать в эксплуатацию ориентировочно к весне 2023 года.

Образовательное учреждение будет состоять из шести блоков, где разместят классы начальной и средней школы, спортзалы, актовый зал, пищеблок, столовую, библиотеку, медицинский блок и другие помещения.

Заявки от участников тендера принимают до 13 апреля. Победителя конкурсная комиссия планирует назвать 15 числа.