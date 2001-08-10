Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Самолеты в Москву, Хабаровск и Владивосток теперь будут летать раз в сутки

Самолеты в Москву, Хабаровск и Владивосток теперь будут летать раз в сутки

В правительстве Сахалинской области сообщили, что авиасообщение с материком ограничат. 

По ряду направлений частота рейсов существенно сократится. По некоторым – полеты будут полностью отменены до особого распоряжения. Меры приняты из-за риска распространения коронавирусной инфекции. 

Обращения с необходимостью временно приостановить часть полетов в Сахалинскую область областные власти уже направили в авиакомпании. 

Исключения составят рейсы «Аэрофлота» в Москву, Хабаровск и Владивосток. Полеты по этим направлениям будут выполнять один раз в сутки. Также ограничения не коснутся рейсов авиакомпании «Сибирь» в Новосибирск и «Авроры» – в Петропавловск-Камчатский. 

Как отметили в пресс-службе правительства, уже с сегодняшнего дня, 28 марта, для всех прибывших в Сахалинскую область будет обязательным требование провести 14 дней в режиме самоизоляции. Соответствующее предписание специалисты управления Роспотребнадзора начнут вручать пассажирам прямо в аэропорту.  

То же самое касается и пассажиров паромной переправы Ванино-Холмск, которая продолжит работу в прежнем режиме, поскольку играет особую роль в системе жизнеобеспечения Сахалинской области. Основной объем продуктов питания и грузов первой необходимости в регион доставляется именно паромами.  

– Как долго будут действовать данные ограничения, сказать пока сложно. Все зависит от дальнейшего развития ситуации. Очень надеюсь, что жители и гости нашего региона отнесутся к предпринимаемым мерам с понимаем, поскольку речь идет о безопасности и здоровье, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.  

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