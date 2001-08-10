Режим самоизоляции ввели на Сахалине

Сахалинская область стала еще одним субъектом страны, где из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. Он будет действовать с сегодняшнего дня до 5 апреля. Соответствующий указ подписал губернатор области Валерий Лимаренко. Документ направлен во все органы исполнительной власти региона и муниципальные образования.

Согласно указу губернатора все жители Сахалинской области должны оставаться дома. Выходить можно только за медицинской помощью, в ближайший магазин, а также вынести мусор или выгулять собаку, но на расстоянии не более ста метров от дома.

Режим самоизоляции не распространяется только на работников жизненно важных предприятий и организаций, которые продолжают работать. В их числе – органы власти и правоохранительные органы, медицинские учреждения, экстренные службы, аптеки, продуктовые магазины, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить распространения опасной болезни на Сахалине и Курилах. Половинчатых мер здесь быть не может. Только строгие ограничения позволят нам справиться с ситуацией, – сказал Валерий Лимаренко. – Понимаю, что все это создает определенный дискомфорт, меняет наши планы, уклад жизни. Но это необходимо, чтобы остановить инфекцию, сохранить здоровье наших близких.

В зоне особого риска – люди старше 65 лет и те, кто имеет серьезные заболевания. За помощью в приобретении продуктов, лекарств, за психологической поддержкой и по другим вопросам они могут обратиться к волонтерам и социальным работникам. Действует горячая линия областного министерства соцзащиты: 8-800-201-00-99.

Те, кто выходит из дома, должны соблюдать дистанцию до других людей – не менее полутора метров. Режим самоизоляции предусматривает также ограничения на поездки за пределы Сахалинской области.