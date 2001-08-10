Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Рождения и смерти будут регистрировать в России дистанционно

Министерство юстиции РФ завершает разработку дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства.

Как пишет Интерфакс, делается это по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". В частности, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время.

Эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, "без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".

Напомним, ранее Минюст рекомендовал в связи с пандемией COVID-19 руководителям регионов приостановить регистрации и расторжения браков, в исключительных случаях проводить процедуру без гостей.

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