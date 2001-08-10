Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
Сегодня 17:15
77,73|85,74|23,08
В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
15:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев будут проверять, как далеко они отходят от дома на самоизоляции

В своем обращении к сахалинцам председатель областного правительства Алексей Белик отметил, как будет проводится проверка граждан, которые вышли из дома в магазин или аптеку. Напомним, согласно указу губернатора все жители Сахалинской области должны оставаться дома. Выходить можно только за медицинской помощью, в ближайший магазин, а также вынести мусор или выгулять собаку, но на расстоянии не более ста метров от дома.

"На сегодняшний день есть четкие квадратные планировки территорий, - говорит Алексей Белик. Там видно расположение каждого здания и расстояние между ними. При необходимости информация будет информация анализироваться, и будет дана оценка действиям граждан, которые вышли из дома". 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?