Партию медицинских многоразовых масок раздали волонтеры жителям Поронайска
В Поронайске сегодня прошла благотворительная акция, во время которой волонтеры раздали 100 медицинских многоразовых масок и напомнили о мерах предосторожности в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации Невельска.
Первую партию сшитых собственными руками масок волонтеры раздали на городской площади всем жителям, кто встречался на пути. Стоит отметить, что сейчас, когда в стране объявлен карантин, поронайские улицы значительно опустели. Тех, кто все таки вышел в этот день на улицу, волонтеры призвали соблюдать карантинный режим, выходить из дома только по необходимости, а также вручали защитную повязку.
Сотню защитных масок волонтеры, в число которых вошли родители с детьми, имеющими ограниченные физические возможности здоровья, а также неравнодушные поронайцы, сшили за два дня. Они приобрели необходимый материал и своими руками в домашних условиях изготовили маски, придерживаясь рекомендаций. Маски сделаны из нескольких слоев ткани, которую до и после изготовления выстирали, обработали паром и высушили горячим утюгом. Такие маски можно использовать снова, повторив процедуру обработки.
- Каждый из нас должен со всей серьезностью подойти к сложившейся ситуации, соблюдать карантинный режим, меры предосторожности. Кроме того, все неравнодушные могут помочь своим одиноким соседям-пенсионерам, закупив продукты не только себе, но и им, сшить маски и подарить их родным, друзьям, - обратилась к жителям волонтер общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Олеся Марина.
В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поронайский волонтерский штаб начал работу несколько дней назад. Добровольцы собирают заявки от пенсионеров, оставшихся на карантине, и граждан, находящихся на изоляции по предписанию Роспортребнадзора и Поронайской районной центральной больницы, покупают и привозят на дом продукты, товары первой необходимости. В ближайшие дни, после пошива очередной партии защитных масок, волонтеры планируют раздавать их при посещении таких граждан на дому.
Если вы тоже желаете присоединиться к волонтерскому штабу для поддержки друг друга и людей, попавших в затруднительное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции, вам необходимо оставить заявку на сайте мывместе2020.рф или позвонить по телефону 89241824985 (Разумов Олег Анатольевич).
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