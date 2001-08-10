Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Техника на газе вывозит мусор в Южно-Сахалинске

Техника на газе вывозит мусор в Южно-Сахалинске

В областной столице новые мусоровозы на газомоторном топливе приступили к работе. Сегодня для обслуживания 20-ти площадок, на которых расположены мелкозаглубленные контейнеры, на линию вышли 2 единицы спецтехники, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, современные мусоровозы закуплены муниципалитетом на средства, выделенные из областного бюджета в рамках субсидии, и переданы в МБУ "Зеленый город". Машины оснащены возможностью фронтальной и задней загрузки, укомплектованы беспроводным пультом управления манипулятором для выемки из мусорных баков. 

Как показал первый опыт эксплуатации мелкозаглубленных контейнеров - они в 5 раз вместительнее традиционных мусорных баков, что позволяет не только экономить территорию внутри дворовых площадей, но быстрее и экологичнее справляться с выгрузкой бытовых отходов. Еще из плюсов - стрела погрузчика может производить работы по опустошению контейнера на расстоянии до 11 метров от площадки, что актуально в случае парковки автомобилей возле баков.

Южносахалинцев призывают соблюдать правила благоустройства, не перегораживать личным автотранспортом площадки для сбора ТБО и обеспечить свободный подъезд спецтехники для своевременного вывоза мусора. 

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