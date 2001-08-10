Жителей Южно-Сахалинска просят не загораживать проезд к мусорным контейнерам

Сложности с вывозом мусора испытали некоторые перевозчики в Южно-Сахалинске. Из-за хаотично припаркованных автомобилей возле контейнерных площадок либо по пути следования к ним, спецтранспорт не имеет возможности в установленное время забрать накопившийся мусор.

- Южносахалинцы, которые сейчас находятся дома на дистанционной работе или в самоизоляции, бросают свои машины, не думая о том, что мусоровозы не смогут вывезти отходы. Дозвониться до таких водителей не удается. Перевозчики вынуждены приезжать на один и тот же адрес несколько раз, - отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Ранее подобная проблема возникала в единичных случаях. Сейчас же с введением режима самоизоляции ситуация усугубилась. Во многих дворах нет условий для проезда мусоровозов.

- В настоящее время все дворы заставлены личным транспортом. Я призываю жителей областного центра не мешать работе перевозчиков и парковать свои автомобили таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный проезд до площадок, - обратился к южносахалинцам М.Федотов.

Плохая расчистка дворовой территории также стала причиной возникновения трудностей в некоторых дворах. Не все управляющие компании добросовестно подходили к своей обязанности по расчистке внутридворовых проездов. Плюсовые температуры на улице превратили ранее выпавшие осадки в обледенелую колею либо в снежную кашу. В данном случае специалисты Управления по обращению с отходами работают непосредственно с руководством управляющих компаний с просьбой о расчистке, сообщили ТИА "Острова" в управлении по обращению с отходами.