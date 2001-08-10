Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2020
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Сегодня в Южно-Сахалинске продезинфицируют улицы
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельском районе к акции #МыВместе присоединился психолог

Невельский психолог Елена Серебрюхова в период пандемии, готова оказать помощь жителям Невельского района любого возраста, которые столкнулись с затруднительной ситуацией во время карантина и им необходима консультация психолога. Ою этом ТИА "Острова" сообщили в администрации района.

- В Интернете, социальных сетях и мессенджерах распространяется много «фейковых» сообщений о коронавирусе, в результате от пользователя к пользователю передается паника, отражаясь на нашем поведении, действиях и реакциях. Сейчас наша задача эффективно в этой ситуации выстоять, - сказала Е. Серебрюхова. Если Вам нужно отвлечься от сильных эмоций, позвоните по телефону 89146435515, с 09.00 до 16.00 и получите дистанционную квалифпомощь психолога.

 

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