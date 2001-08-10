Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля. Президент РСТЦ Булат Шакиров отметил, что «реальных мер поддержки» для бизнеса до сих пор не принято. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

«Мы обсчитали 2 тысячи центров, и понимаем, что наши потери порядка 50 млн рублей в день составляют. И 10 млн человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы. Компании исчерпают свои финансовые подушки»,— пояснил ТАСС господин Шакиров.

Он напомнил, что ритейлеры и торговые центры обращались к правительству с предложениями отменить налоги на шесть месяцев и объявить мораторий на полгода по банковским платежам. Ранее господин Шакиров сообщил, что текущий объем задолженности ТЦ перед банками оценивается в 2 трлн руб. Также РСТЦ выступает за реструктуризацию всех кредитов в банках с госучастием. По данным господина Шакирова, из 200 ТЦ в Москве практически у всех есть кредиты перед Сбербанком или ВТБ.

Напомним, девелоперы торговых центров сообщили премьеру Михаилу Мишустину о возможном дефолте владельцев многих объектов из-за снижения спроса и из-за мер, введенных для борьбы с коронавирусом.