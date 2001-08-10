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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинская река Тухлянка попала в список самых смешных названий
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг российских рек с самыми веселыми названиями. Список подготовили ко Дню Смеха, 1 апреля.
По результатам исследования отзывов в интернете, в первую десятку самых забавных рек России вошли: река Звероножка в Московской области, горная река Херота в Адлерском районе Сочи, речка Малявка в Рязанской области, река Мусорка в Самарской области, река Моча в Нижегородской области, река Явонь в Новгородской области, река Сучок в Тверской области, река Нюховка в Тульской области, река Сал в Ростовской области и река Тухлянка в Сахалинской области.
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Новости общества Сахалина и Курил
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