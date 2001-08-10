Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2020
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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская река Тухлянка попала в список самых смешных названий

Сахалинская река Тухлянка попала в список самых смешных названий

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг российских рек с самыми веселыми названиями. Список подготовили ко Дню Смеха, 1 апреля.

По результатам исследования отзывов в интернете, в первую десятку самых забавных рек России вошли: река Звероножка в Московской области, горная река Херота в Адлерском районе Сочи, речка Малявка в Рязанской области, река Мусорка в Самарской области, река Моча в Нижегородской области, река Явонь в Новгородской области, река Сучок в Тверской области, река Нюховка в Тульской области, река Сал в Ростовской области и река Тухлянка в Сахалинской области.

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