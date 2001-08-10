Центры социальной защиты будут принимать документы от сахалинцев дистанционно
С сегодняшнего дня жители Сахалинской области, впервые претендующие на меры социальной поддержки, могут подать заявление на выплаты в электронном виде. Для этого нужно будет позвонить на горячую линию минсоцзащиты: 8 800-201-00-99 (ежедневно 09.00 – 18.00) и оставить заявку, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
- Сейчас поступает много вопросов о назначении мер социальной поддержки. По поручению губернатора области Валерия Лимаренко, прием заявлений на назначение мер социальной поддержки организован дистанционно. Теперь островитяне могут позвонить на горячую линию министерства и оставить соответствующую заявку. Она будет передана в клиентскую службу. Специалисты свяжутся с заявителем, предоставят необходимую консультацию и сообщат о дальнейших действиях, - прокомментировала ситуацию министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.
Напомним, в Сахалинской области предоставляется 250 мер социальной поддержки, направленных на разные категории граждан: малоимущие, семьи с детьми, представителей старшего поколения. Информацию о том как получить ту или иную выплату можно получить на сайтах областного министерства соцзащиты (https://msz.admsakhalin.ru/) и Центра социальной поддержки Сахалинской области (http://csp.admsakhalin.ru/).
Власти Сахалинской области продлили до 30 сентября ранее назначенные пособия и льготы. Теперь они начисляются автоматически, и жителям Сахалина и Курил не нужно предоставлять документы, в том числе подтверждающих доходы.
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