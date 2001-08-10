Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2020
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11:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска

Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска

Холодное водоснабжение в ночь на 7 апреля отключат в северной части Южно-Сахалинска, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

В связи с аварией на коллекторе на улице Котиковой с 20:00 6 апреля до 07:00 7 апреля холодное водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

- ул. Саранская, 11-15, 2-10;

- ул. Ленина, 3, 3А, 3Б;

- ул. Белокаменная;

- квадрат улиц Ленина-Украинская-Саранская-Центральная;

- поселок Весна (улицы Магистральная, Пригородная-Плодородная-Аграрная).

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