Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса. Жители островного региона готовятся к выписке из больницы. Врачи подтвердили клиническое выздоровление, два лабораторных анализа на COVID-19 дали отрицательный результат, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.
Из троих выздоровевших двое – «нулевые», то есть первые заболевшие сахалинцы, с которых начался отсчет в официальной статистике. Третий пациент – их родственница старшего поколения.
К процессу лечения были подключены лучшие сахалинские врачи – реаниматологи, инфекционисты. Также консультации оказывали специалисты московской клиники, уже имеющие опыт работы с такими пациентами.
– Хочу выразить благодарность нашим врачам, которые смогли победить новую опасную болезнь. Всех, кто участвовал в этом благородном деле, нужно премировать, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Процесс лечения не был легким, отмечают врачи. Для сахалинских медиков это первые случаи коронавирусной инфекции в практике.
– Особенно переживали за женщину из группы риска 65+. Но мы сразу делали все по максимуму, старались предупредить малейшие риски. Коллеги из Москвы отметили, что мы добились положительных результатов. Лечение старшей пациентки мы на этом не заканчиваем. Возьмем на дальнейшее медицинское наблюдение в связи с имеющимися хроническими заболеваниями, – рассказала врач-инфекционист Оксана Солонина.
– То, что удалось получить такой результат, – заслуга всей команды, каждый специалист был включен в эту работу ежеминутно. В процессе лечения были моменты, что называется, «на грани», когда речь шла о борьбе за жизнь. Эта ситуация еще раз показала, что наши врачи имеют высокую квалификацию и готовы к любой ситуации, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
В островном регионе сегодня продолжают получать лечение два пациента с подтвержденным диагнозом и еще пять человек с предварительными положительными результатами анализов. Один заболевший – гражданин Китая – выписан на прошлой неделе.
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