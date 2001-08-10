Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2020
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О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам

Сахалинские учреждения, сфера деятельности которых связана с приемом граждан, информируют о графике работы и способах связи со специалистами.  

В каждой организации открыты горячие телефонные линии, позвонив на которые можно решить вопросы, не выходя из дома, подчеркнули в пресс-службе правительства островного региона.

Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 250  

Телефоны:

  • 8 (4242) 24-04-80,
  • телефон доверия - 8(4242) 24-04-56,
  • единый справочный телефон: 8 (800) 100-34-34, звонок из регионов России бесплатный.

e-mail: 65_upr@rosreestr.ru  

Режим работы: 

  • пн-пт с 9:00 до 18:00,
  • обед с 13:00 до 14:00,
  • сб, вс - выходные.

Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 39в.  

Телефоны:

  • 8 (4242) 55-90-11,
  • единый справочный телефон - 8 800 100-34-34.   

e-mail: filial@65.kadastr.ru  

Режим работы: 

  • пн-пт с 9:00 до 18:00,
  • обед с 13:00 до 14:00,
  • сб,вс -  выходные. 

Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а.? 

e-mail: secretar@074.pfr.ru 

Режим работы: 

  • понедельник – четверг - с 9:00 до 17:15,
  • пятница: - с 9:00 до 17:00,
  • перерыв - с 13:00 до 14:00,
  • сб, вс - выходные. 

Телефоны: 

  • 8 (4242) 49-55-00 — приёмная, 
  • 8 (4242) 49-55-05,
  • 8 (4242) 49-55-01 — факс,
  • 8 (4242) 49-55-45, 49-55-67 — отдел организации назначения, перерасчёта и выплаты пенсий,
  • 8 (4242) 49-55-90, 49-55-93 — отдел социальных выплат,
  • 8 (4242) 49-55-75, 49-55-57, 49-55-89 — отдел организации персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями.  

Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 46в. 

Телефоны:

  • 789497 - дежурная часть, 
  • 789575 - дежурный по связи,
  • вызов экстренных оперативных служб 102/112 (для мобильных телефонов),
  • 789139 - телефон доверия,
  • 789320 - начальник,
  • 789220, 789225 - заместитель начальника,
  • 789129, 789745 - дорожная инспекция,
  • 789127 - отдел ДПС,
  • 789131 - КПП.  

Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 14.  

Телефон:

  • 740200 - приемная, 
  • 88002222222 - контакт-центр, 
  • 84959130070 - телефон доверия.

ФНС России приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков с 30 марта по 30 апреля (включительно) в налоговых инспекциях и их подразделениях в соответствии с указами президента.

Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48.

 
Телефон: 

  • 8 (4242) 67-00-57,
  • 67-22-90 - приемная,
  • 8 800 100 00 57 - звонок бесплатный. 

e-mail: mfc@admsakhalin.ru

Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а.

Телефон:  

По вопросам?контроля и уплаты страховых взносов: 

  • 8(4242) 49-44-18,
  • 8(4242) 49-44-20,
  • 8(4242) 49-44-20.

По правовым вопросам: 

  • 8(4242) 49-44-31.

е-mail: info1@ro65.fss.ru 

Адрес: 693007, Южно-Сахалинск, ул. Невельского, 31. 

Телефон:

  • 8(4242) 46-17-28,
  • 8(4242) 46-17-14,
  • 8(4242) 46-17-10. 

е-mail: 693007@rosinv28.ru

Часы работы: 

  • пн 9:30–13:00; 
  • вт 9:30–17:30;
  • ср 9:30–13:00; 
  • чт 9:30–17:30; 
  • пт 9:30–13:00.

Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, проспект Мира 56/6.

Телефоны: 

  • приемная - 780-523,
  • факс - 72-83-76,
  • телефон дежурного - 789-405,
  • вызов экстренных оперативных служб 102/112 (для мобильных телефонов) 

е-mail: uvm.65@mvd.ru

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