О графиках работы государственных организаций сообщают сахалинцам
Сахалинские учреждения, сфера деятельности которых связана с приемом граждан, информируют о графике работы и способах связи со специалистами.
В каждой организации открыты горячие телефонные линии, позвонив на которые можно решить вопросы, не выходя из дома, подчеркнули в пресс-службе правительства островного региона.
Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 250
Телефоны:
- 8 (4242) 24-04-80,
- телефон доверия - 8(4242) 24-04-56,
- единый справочный телефон: 8 (800) 100-34-34, звонок из регионов России бесплатный.
e-mail: 65_upr@rosreestr.ru
Режим работы:
- пн-пт с 9:00 до 18:00,
- обед с 13:00 до 14:00,
- сб, вс - выходные.
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, Коммунистический просп., 39в.
Телефоны:
- 8 (4242) 55-90-11,
- единый справочный телефон - 8 800 100-34-34.
e-mail: filial@65.kadastr.ru
Режим работы:
- пн-пт с 9:00 до 18:00,
- обед с 13:00 до 14:00,
- сб,вс - выходные.
Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а.?
e-mail: secretar@074.pfr.ru
Режим работы:
- понедельник – четверг - с 9:00 до 17:15,
- пятница: - с 9:00 до 17:00,
- перерыв - с 13:00 до 14:00,
- сб, вс - выходные.
Телефоны:
- 8 (4242) 49-55-00 — приёмная,
- 8 (4242) 49-55-05,
- 8 (4242) 49-55-01 — факс,
- 8 (4242) 49-55-45, 49-55-67 — отдел организации назначения, перерасчёта и выплаты пенсий,
- 8 (4242) 49-55-90, 49-55-93 — отдел социальных выплат,
- 8 (4242) 49-55-75, 49-55-57, 49-55-89 — отдел организации персонифицированного учёта и взаимодействия со страхователями.
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 46в.
Телефоны:
- 789497 - дежурная часть,
- 789575 - дежурный по связи,
- вызов экстренных оперативных служб 102/112 (для мобильных телефонов),
- 789139 - телефон доверия,
- 789320 - начальник,
- 789220, 789225 - заместитель начальника,
- 789129, 789745 - дорожная инспекция,
- 789127 - отдел ДПС,
- 789131 - КПП.
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 14.
Телефон:
- 740200 - приемная,
- 88002222222 - контакт-центр,
- 84959130070 - телефон доверия.
ФНС России приостанавливает прием и обслуживание налогоплательщиков с 30 марта по 30 апреля (включительно) в налоговых инспекциях и их подразделениях в соответствии с указами президента.
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 48.
Телефон:
- 8 (4242) 67-00-57,
- 67-22-90 - приемная,
- 8 800 100 00 57 - звонок бесплатный.
e-mail: mfc@admsakhalin.ru
Адрес: 693020, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69а.
Телефон:
По вопросам?контроля и уплаты страховых взносов:
- 8(4242) 49-44-18,
- 8(4242) 49-44-20,
- 8(4242) 49-44-20.
По правовым вопросам:
- 8(4242) 49-44-31.
е-mail: info1@ro65.fss.ru
Адрес: 693007, Южно-Сахалинск, ул. Невельского, 31.
Телефон:
- 8(4242) 46-17-28,
- 8(4242) 46-17-14,
- 8(4242) 46-17-10.
е-mail: 693007@rosinv28.ru
Часы работы:
- пн 9:30–13:00;
- вт 9:30–17:30;
- ср 9:30–13:00;
- чт 9:30–17:30;
- пт 9:30–13:00.
Адрес: 693000, Южно-Сахалинск, проспект Мира 56/6.
Телефоны:
- приемная - 780-523,
- факс - 72-83-76,
- телефон дежурного - 789-405,
- вызов экстренных оперативных служб 102/112 (для мобильных телефонов)
е-mail: uvm.65@mvd.ru
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