В этом году в Сахалинской области отремонтируют 600 многоквартирных домов

Шестьсот многоквартирных домов капитально отремонтируют в Сахалинской области в этом году. Львиную долю из общего числа объектов приведет в порядок фонд капремонта. Его силами обновят кровли, фасады и инженерные сети 400 домов. Еще 200 жилых зданий во всех районах области отремонтируют с помощью региональной субсидии.

Как сообщили в региональном правительстве, большинство контрактов уже заключено. Подрядные организации приступили к работам на объектах.

Жители дома № 304а по улице Ленина в Южно-Сахалинске ждали капитального ремонта несколько лет. В этом году верхняя часть жилого здания обретет новый вид.

– Нам обещают сделать кровлю. Причем красивую, выполненную по современным технологиям. И это очень здорово. Дом действительно нуждается в обновлении. Считаю, что внешний вид зданий имеет огромное значение для восприятия города, его нужно освежать регулярно. Тем более, на нашей улице – одной из самых густонаселенных. Понимаем, что, как и во время любого ремонта, будут определенные неудобства, но все это временно, – рассказал островитянин Егор Шкель.

Также в регионе приводят в порядок подъезды. Несмотря на то, что эта обязанность лежит на управляющих компаниях, правительство Сахалинской области приняло решение о выделить на ремонт объектов средства из регионального бюджета. В целом, в течение этого года на островах отремонтируют 345 подъездов в 115 домах.