Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом. Новое правило в пассажирских авиаперевозках заработает с 30 апреля. Такая информация прозвучала во время прямой линии с губернатором Валерием Лимаренко.
Раньше прибывающие в островной регион люди проходили первичный осмотр и экспресс-тестирование на коронавирус только по прилету.
– Если люди летят к нам из Москвы, значит, сначала они должны пройти обследование в столичном аэропорту. Только после этого они могут отправиться в рейс. Это позволит отсекать людей, которые болеют коронавирусом, еще при посадке на самолет. Воздушное судно – место повышенного риска, люди здесь находятся в тесном контакте на протяжении нескольких часов. Однако мы стараемся создать такие условия, чтобы максимально обезопасить людей, – отметил Валерий Лимаренко.
Кроме того, на островах усилят контроль за трудовой миграцией. Теперь предприятия должны предоставлять информацию о своих сотрудниках, которые планируют прилететь на Сахалин. Также компаниям следует сообщать, в каких условиях будут жить и трудиться их работники. Причем делать это необходимо за три дня до прибытия специалистов в регион.
В ходе прямого эфира стало известно, что на Сахалине выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Мужчина прилетел на остров московским рейсом 25 апреля. Предварительный анализ экспресс-теста показал отрицательный результат. По словам специалистов, это говорит о том, что инфицирование произошло в самый последний момент, возможно, уже в дороге. Положительный диагноз подтвердили лабораторные исследования.
Сегодня на лечении в долинской ЦРБ находятся 6 пациентов, 19 сахалинцев уже выздоровели.
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