ОГЭ для девятиклассников отменили
Сахалинские школьники сдадут ЕГЭ позже, ОГЭ для девятиклассников отменили. Такая информация прозвучала сегодня в региональном министерстве образования на совещании с муниципалитетами в формате видеоконференцсвязи, сообщили в правительстве области.
По решению федерального Министерства просвещения ученики 9-х классов в этом году не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых. Для поступления в учреждения среднего профессионального образования выпускникам достаточно аттестата.
Единый государственный экзамен в 11-х классах переносится с 8 июня на более поздний срок – на вторую половину июня или на начало июля. Информация о точных датах будет озвучена в ближайшее время.
– Выпускникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, ЕГЭ сдавать не нужно. Оценки в аттестат будут выставлены по итогам года. Экзаменационная кампания будет организована для ребят, которые будут подавать документы в вузы. Она пройдет в единые сроки и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, – отметила исполняющая обязанности министра образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Количество обучающихся в экзаменационной аудитории будет уменьшено с 15 до 10 человек. В помещения проведут дезинфекцию и предпримут дополнительные меры по индивидуальной защите детей и педагогов. Сейчас во всех районах проводится проверка готовности школ к экзаменационным испытаниям.
Напомним, в 10 районах области одиннадцатиклассники и студенты выпускных курсов техникумов уже вернулись за парты, в прежнем режиме начали работать детские сады. С 18 мая, если эпидемиологическая ситуация на островах продолжит оставаться стабильной, очное обучение для 11-х классов возобновится во всех городских округах.
Ребята смогут вернуться в школы с личного согласия родителей и после сдачи анализов на коронавирус. Решение об открытии образовательных учреждений принимается только по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области и региональным минздравом.
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