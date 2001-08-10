Пожилым россиянам продлят больничные из-за самоизоляции до 31 мая

Больничные листы работающим россиянам старше 65 лет продлят. Оформить документ за проведенные в самоизоляции дни можно будет до 29 мая. Об этом пишет телеканал "360°".

Правительство внесло изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. Они опубликованы на сайте кабмина. Постановление коснется пожилых людей, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске.

Новые электронные больничные, как и прежние, оплатит Фонд социального страхования. Работник получит выплаты напрямую и за весь нерабочий период. Деньги перечислят в течение недели после оформления больничного листа.

Рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции будут по общим правилам.

Если стаж человека превышает восемь лет, то проведенные на больничном дни оплачиваются в 100% размере. При расчетах учитывают заработок за два года, принимая в учет ограничение — средний минимальный заработок в размере 69 961,65 рубля в месяц.