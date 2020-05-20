Тихоокеанское
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16:34, 20.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Тринадцать километров дороги на Оху заасфальтируют в Тымовском районе

Тринадцать километров дороги на Оху заасфальтируют в Тымовском районе
Вопрос асфальтирования дорог в Тымовском районе подняли во время трансляции Валерия Лимаренко в социальных сетях сегодня, 20 мая. В эфире мэр муниципального образования Сергей Лазарев отметил, что в этом году закончат работы на участке региональной трассы от Онор до Занального - 13 километров.
 
"Это от села Занального до Палевского переезда. И региональный участок от села Воскресеновка до села Славы", - отметил глава района.
 
Кроме того, в 2020 году планируют отремонтировать чуть более 5 километров муниципальных дорог, из них 1 километр с асфальтовым покрытием.
 
"Сейчас ведут работы по асфальтированию улицы Харитонова в Тымовском, а также улицы Советской в селе Молодежном", - подчеркнул Сергей Лазарев.
 
Во время эфира прозвучало, что разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт рядя улиц в населенных пунктах района.
 
В telegram-канале Валерия Лимаренко отметили, что на 2020 год в Тымовском запланирован ремонт 10 дворов (пер. Транспортный, 7; ул. Кировская, 74; ул. Кировская, 117А; ул. Красноармейская, 34) и 6 дворовые территории в селах.
 
Также запланированы работы по благоустройству общественных территорий – четырех в Тымовском и двух в селах: Красная Тымь и Ясное.

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