Тринадцать километров дороги на Оху заасфальтируют в Тымовском районе

Вопрос асфальтирования дорог в Тымовском районе подняли во время трансляции Валерия Лимаренко в социальных сетях сегодня, 20 мая. В эфире мэр муниципального образования Сергей Лазарев отметил, что в этом году закончат работы на участке региональной трассы от Онор до Занального - 13 километров.

"Это от села Занального до Палевского переезда. И региональный участок от села Воскресеновка до села Славы", - отметил глава района.

Кроме того, в 2020 году планируют отремонтировать чуть более 5 километров муниципальных дорог, из них 1 километр с асфальтовым покрытием.

"Сейчас ведут работы по асфальтированию улицы Харитонова в Тымовском, а также улицы Советской в селе Молодежном", - подчеркнул Сергей Лазарев.

Во время эфира прозвучало, что разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт рядя улиц в населенных пунктах района.

В telegram-канале Валерия Лимаренко отметили, что на 2020 год в Тымовском запланирован ремонт 10 дворов (пер. Транспортный, 7; ул. Кировская, 74; ул. Кировская, 117А; ул. Красноармейская, 34) и 6 дворовые территории в селах.

Также запланированы работы по благоустройству общественных территорий – четырех в Тымовском и двух в селах: Красная Тымь и Ясное.