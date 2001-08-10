Жители 14-го микрорайона получат благоустройство двора вместо застройки
Жители 14-го микрорайона получат благоустройство двора вместо застройки. Администрация Южно-Сахалинска завершила все необходимые земельные процедуры и готова приступить к проектированию объекта благоустройства во дворе жилых домов ул. Комсомольской, 241Б, ул. Горького, 46Б и 50Б.
Напомним, на земельном участке, расположенном в центре территории, соседствующей с группой домов, еще два десятка лет назад планировалось по строить детский сад. Стройка не состоялась, земельный участок перешел в частную собственность. Собственник планировал возведение жилого дома. Жители микрорайона выступили категорически против строительства и обратились к мэру Южно-Сахалинска.
В ходе встречи с инициативной группой, которая состоялась в марте 2018 года, Сергей Надсадин обозначил четкую позицию - новостройки на этом участке не будет. Мэр поручил профильным структурам проработать вопрос. С собственником земельного участка в рамках правового поля были достигнуты договоренности.
- В прошлом году утвержден проект планировки и межевания территории. До настоящего времени занимались процедурой перехода участка из частной в муниципальную собственность - это довольно длительный процесс. В итоге в марте этого года процедура завершена, участок находится в муниципальной собственности, - рассказывает заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Максим Ефанов. - Сейчас готовим топографические материалы на территорию, чтобы разработать проект благоустройства.
Планируется, что проект будет готов в следующем году. В рамках проектирования его в обязательном порядке обсудят с жителями, чтобы решить, какие объекты они здесь видят. Территория позволяет разместить места для спорта, игр, отдыха, выполнить озеленение, а также есть возможность организовать дополнительные парковочные места. Кроме того, будет разработан проект организации внутриквартального проезда, чтобы исключить трафик автомобилей через дворовую территорию.
Отметим, администрация Южно-Сахалинска в подобных ситуациях всегда старается найти альтернативное решение, которое не противоречит законодательству и сможет удовлетворить и горожан, и застройщика .
Так, например, в 2018 году благодаря активной позиции местных жителей в жилом массиве на ул. Комсомольской за магазином "Зодчий", где также располагался недострой и планировалось строительство жилого дома, был построен двор-сквер.
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