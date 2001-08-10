На самую высокую гору Сахалина разработают новый туристический маршрут. С такой инициативой во время онлайн-встречи к губернатору обратилась жительница Тымовского Ольга Капустина.

– Мы с семьей часто путешествуем по острову. Видим, что на юге Сахалина активно развивается туризм. К сожалению, на наш муниципалитет эта тенденция пока не распространяется. В этой связи предлагаю создать пешеходный маршрут на самую высокую точку острова – гору Лопатина, – сказала Ольга Капустина.

Губернатор поддержал инициативу жительницы Тымовского.

– Ваше предложение – своевременное. У нас сейчас ведется большая работа в данном направлении. Будем держать с вами связь, – сказал Валерий Лимаренко. – Мы видим наши острова туристической Меккой для людей, которые любят природу. Сахалинская область может предложить туристам интересные экологические маршруты.

Глава Тымовского района Сергей Лазарев сообщил, что местные власти уже работают над созданием данного маршрута.

­– Проект разработан, госэкспертиза получена, к реализации приступим в июне, – рассказал мэр.

Гора Лопатина – наивысшая вершина Сахалина (1609 метров). Названа в память русского геолога и географа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Иннокентия Лопатина. Эта вершина много лет привлекает спортивных туристов. Подъемы любители экстремального спорта осуществляют как летом, так и зимой. Маршрут к вершине занимает не менее трех дней. По пути туристы могут увидеть уникальную сахалинскую природу: с восточной стороны – Охотское море, на юго-западе – Тымь-Поронайскую долину и отроги Западно-Сахалинских гор. На самой же вершине растет великолепный брусничник и низкорослый кедровый стланик.

В настоящее время в Сахалинской области работают над 14 приоритетными туристическими маршрутами. Среди них – мыс Евстафия и Бирюзовые озера в Корсаковском районе, мыс и маяк Слепиковского в Холмском районе, лежбище сивучей в Невельске, Клоковский водопад и бухта Тихая в Макаровском районе, Три брата и мыс Жонкиер в Александровск-Сахалинском районе. Областные власти выделяют муниципалитетам средства на благоустройство этих маршрутов.