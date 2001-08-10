Тестирование на иммунитет к коронавирусу запустят по всей России в июне
Популяционное исследование на наличие иммунитета к коронавирусу охватит около 0,5% населения России, оно начнется в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Об этом пишет INTERFAX.RU.
"Следующим этапом мы переходим на популяционные исследования. Мы должны понимать, сколько же человек имеют иммунитет. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения - это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации", - сказала Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
По ее словам, это очень перспективное направление, которое позволит понять, как страна подготовилась к осени, "с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу".
Исследование напряженности иммунитета с помощью системы для количественного определения антител в крови на сегодняшний день проведено в 51 медицинском центре, в первую очередь в Москве. Уже обследовано около 10 тысяч медработников, сообщила глава Роспотребнадзора.
"Разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%. В больницах, которые встретились первыми (с коронавирусом), клинических инфекционных больницах номер 1 и номер 2, это порядка 30%. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим и их не так много. А во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован", - отметила Попова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Южносахалинцы выбрасывали свой мусор на территории кладбищенского комплекса № 2
10:12 Сегодня Рейды по проверке соблюдения правил парковки во дворах проходят в Южно-Сахалинске
10:42 Сегодня Юные сахалинские спортсмены вернулись к занятиям в залах
11:32 Сегодня Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
16:34 19 Мая Родственники и полиция разыскивают пропавшего жителя Долинска
16:12 19 Мая Пожилым россиянам продлят больничные из-за самоизоляции до 31 мая
17:12 21 Мая В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
16:12 21 Мая Холодную воду временно отключат в Дальнем
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?