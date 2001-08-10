Тестирование на иммунитет к коронавирусу запустят по всей России в июне

Популяционное исследование на наличие иммунитета к коронавирусу охватит около 0,5% населения России, оно начнется в третьей декаде июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Об этом пишет INTERFAX.RU.

"Следующим этапом мы переходим на популяционные исследования. Мы должны понимать, сколько же человек имеют иммунитет. Начинаем мы эту работу в третьей декаде июня ровно для того, чтобы у людей сформировался иммунитет, который и нужно определить. В наших планах охватить таким исследованием порядка полупроцента населения - это в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации", - сказала Попова на совещании у президента РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По ее словам, это очень перспективное направление, которое позволит понять, как страна подготовилась к осени, "с какими цифрами мы можем идти к следующему этапу".

Исследование напряженности иммунитета с помощью системы для количественного определения антител в крови на сегодняшний день проведено в 51 медицинском центре, в первую очередь в Москве. Уже обследовано около 10 тысяч медработников, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Разные цифры в разных учреждениях. В детских больницах это не более 10%. В больницах, которые встретились первыми (с коронавирусом), клинических инфекционных больницах номер 1 и номер 2, это порядка 30%. Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим и их не так много. А во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован", - отметила Попова.