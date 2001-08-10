Южносахалинцы выбрасывали свой мусор на территории кладбищенского комплекса № 2
Несмотря на неоднократные призывы администрации Южно-Сахалинска и многочисленные обращения регионального оператора, недобросовестные горожане продолжают бросать мусор мимо контейнерных площадок и устраивать несанкционированные свалки.
Очередной инцидент произошел на этих выходных в районе городского кладбища. Недобросовестные жители складировали свой мусор на территории кладбищенского комплекса. На фотографиях видно, что значительную часть мусора составляют пакеты с бытовыми отходами, которые, по всей видимости, бросают туда жители ближайших домов. Кроме того, там можно разглядеть коробки с документами и одеждой, а также мебель. Сейчас весь мусор уже убрали работники кладбища.
Администрация областного центра в очередной раз напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения требований по обращению с отходами. Сбрасывать и складировать мусор в городе можно лишь в специально отведенных для этих целей местах, сообщили в администрации города.
Отделано отметим, что собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на утилизацию мусора с региональным оператором. Это можно сделать с 09.00 до 18.00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В. Справки по телефонам: диспетчерская служба АО «Управление по обращению с отходами»: 55-61-68; моб. 89147404908, отдел сбыта: 55-62-24.
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