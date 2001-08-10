В Сахалинской области летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. Юных островитян примут более 300 лагерей различного типа. Все учреждения будут работать в соответствии с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Такая информация прозвучала на заседании правительства Сахалинской области, которое провел Валерий Лимаренко.

Министерство просвещения РФ направило рекомендации об организации летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако субъектам предоставили право сдвигать сроки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

– Решение начать принимать ребят с 1 июня принято по итогам заседания межведомственной комиссии, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Сахалинской области, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, – сообщила министр образования региона Анастасия Киктева.

Главам районов рекомендовано обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа в соответствии с требованиями о санитарно-бытовом обеспечении в целях недопущения распространения COVID-2019.

– Загородные лагеря должны работать по типу обсерваторов, в том смысле, что родителям не стоит во время смены приезжать повидаться с детьми. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы ребята летом отдохнули, но безопасность должна быть обеспечена, – отметил Валерий Лимаренко.

В реестре организаций отдыха детей в регионе сегодня 310 лагерей различного вида: 4 стационарных, 150 - с дневным пребыванием, 100 профильных лагерей, 18 лагерей палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг.

По словам заместителя председателя регионального правительства Сергея Наумова, в Сахалинской области утвержден предварительный график открытия загородных детских лагерей. Так, «Чайка» примет ребят с 1 июня, «Лесное озеро» - 15 июня, «Восток» планируют открыть 24 июня, «Юбилейный» распахнет двери 29 июня, «Юный железнодорожник» планируют запустить 6 июля, а «Сахалинский Артек», который будет работать по типу палаточного лагеря, встретит юных островитян 15 июля. Но сроки могут быть перенесены в зависимости от эпидемиологической обстановки. Пришкольные лагеря должны принять детей с 1 июня.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отрядах должно быть не более 15 детей, на массовых мероприятиях в закрытых помещениях допускается не более 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку.