В Сахалинской области летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня
В Сахалинской области летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. Юных островитян примут более 300 лагерей различного типа. Все учреждения будут работать в соответствии с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Такая информация прозвучала на заседании правительства Сахалинской области, которое провел Валерий Лимаренко.
Министерство просвещения РФ направило рекомендации об организации летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако субъектам предоставили право сдвигать сроки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
– Решение начать принимать ребят с 1 июня принято по итогам заседания межведомственной комиссии, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Сахалинской области, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, – сообщила министр образования региона Анастасия Киктева.
Главам районов рекомендовано обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа в соответствии с требованиями о санитарно-бытовом обеспечении в целях недопущения распространения COVID-2019.
– Загородные лагеря должны работать по типу обсерваторов, в том смысле, что родителям не стоит во время смены приезжать повидаться с детьми. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы ребята летом отдохнули, но безопасность должна быть обеспечена, – отметил Валерий Лимаренко.
В реестре организаций отдыха детей в регионе сегодня 310 лагерей различного вида: 4 стационарных, 150 - с дневным пребыванием, 100 профильных лагерей, 18 лагерей палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг.
По словам заместителя председателя регионального правительства Сергея Наумова, в Сахалинской области утвержден предварительный график открытия загородных детских лагерей. Так, «Чайка» примет ребят с 1 июня, «Лесное озеро» - 15 июня, «Восток» планируют открыть 24 июня, «Юбилейный» распахнет двери 29 июня, «Юный железнодорожник» планируют запустить 6 июля, а «Сахалинский Артек», который будет работать по типу палаточного лагеря, встретит юных островитян 15 июля. Но сроки могут быть перенесены в зависимости от эпидемиологической обстановки. Пришкольные лагеря должны принять детей с 1 июня.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отрядах должно быть не более 15 детей, на массовых мероприятиях в закрытых помещениях допускается не более 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 21 Мая В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
16:12 21 Мая Холодную воду временно отключат в Дальнем
- 16:02 22 Мая Сахалинских мусульман призывают отпраздновать Уразу-байрам дома
15:32 21 Мая У молодой сахалинки украли из незапертой квартиры ноутбук и золотое украшение
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?