«Молодая Гвардия» на Дальнем Востоке продолжает помогать людям

«Молодая Гвардия» в регионах Дальнего Востока продолжает реагировать на ситуацию с covid-19 и бесплатно раздает медицинские маски для защиты от коронавируса», рассказал координатор МГЕР по Дальневосточному федеральному округу, член Координационного Совета МГЕР Борис Лесков:

- На сегодняшний день мы продолжаем активную работу в дистанционных волонтерских центрах, оперативно реагируя на ситуацию с covid-19. Ежедневно волонтеры-молодогвардейцы находятся в информационных центрах для помощи в коммуникации между органами власти и жителями по вопросам профилактики коронавируса.

Так, например, Президент России Владимир Путин во время телеобращения 11 мая объявил о новых государственных мерах поддержки для семей с детьми. Мы в свою очередь составили памятку, в которой содержится информация для семей с детьми о получении дополнительных выплат. В связи с этим, активисты МГЕР, оказывая адресную помощь людям, обратившимся в колл-центры, раздают гражданам памятки и объясняют, как получить выплаты, не выходя из дома.

Кроме этого молодогвардейцы мониторят и передают в Роскомнадзор адреса информационных ресурсов, которые публикуют недостоверную информацию о распространении коронавируса. Также волонтеры обзванивают пожилых жителей регионов, интересуются их самочувствием, сообщают официальные данные во избежание паники и распространения фейковой информации. При необходимости навещают ветеранов, доставляют продукты и необходимые лекарства.

В последнее время от населения можно услышать запрос на получение медицинских масок, так как их быстро выкупают в аптеках. Мы не остались в стороне и организовали в регионах ДФО акции по бесплатной раздаче масок, которые получили с помощью неравнодушных партнеров.

Таким образом, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в 9 регионах Дальнего Востока уже провели акции по бесплатной раздаче индивидуальных средств защиты, так как в большинстве из них по указам Губернаторов в период распространения коронавируса действует масочный режим.

Маски уже раздали в Магаданской и Сахалинской области, Республике Бурятии, Еврейской автономной области и Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском крае.

Средства индивидуальной защиты молодогвардейцы раздавали прохожим на центральных улицах городов в специальных защитных файлах. Всего активисты ДФО раздали более 20 000 масок.

Мы продолжим данную работу и после окончания пандемии, так как помощь людям является нашей главной задачей.