«Молодая Гвардия» на Дальнем Востоке продолжает помогать людям
«Молодая Гвардия» в регионах Дальнего Востока продолжает реагировать на ситуацию с covid-19 и бесплатно раздает медицинские маски для защиты от коронавируса», рассказал координатор МГЕР по Дальневосточному федеральному округу, член Координационного Совета МГЕР Борис Лесков:
- На сегодняшний день мы продолжаем активную работу в дистанционных волонтерских центрах, оперативно реагируя на ситуацию с covid-19. Ежедневно волонтеры-молодогвардейцы находятся в информационных центрах для помощи в коммуникации между органами власти и жителями по вопросам профилактики коронавируса.
Так, например, Президент России Владимир Путин во время телеобращения 11 мая объявил о новых государственных мерах поддержки для семей с детьми. Мы в свою очередь составили памятку, в которой содержится информация для семей с детьми о получении дополнительных выплат. В связи с этим, активисты МГЕР, оказывая адресную помощь людям, обратившимся в колл-центры, раздают гражданам памятки и объясняют, как получить выплаты, не выходя из дома.
Кроме этого молодогвардейцы мониторят и передают в Роскомнадзор адреса информационных ресурсов, которые публикуют недостоверную информацию о распространении коронавируса. Также волонтеры обзванивают пожилых жителей регионов, интересуются их самочувствием, сообщают официальные данные во избежание паники и распространения фейковой информации. При необходимости навещают ветеранов, доставляют продукты и необходимые лекарства.
В последнее время от населения можно услышать запрос на получение медицинских масок, так как их быстро выкупают в аптеках. Мы не остались в стороне и организовали в регионах ДФО акции по бесплатной раздаче масок, которые получили с помощью неравнодушных партнеров.
Таким образом, активисты «Молодой Гвардии Единой России» в 9 регионах Дальнего Востока уже провели акции по бесплатной раздаче индивидуальных средств защиты, так как в большинстве из них по указам Губернаторов в период распространения коронавируса действует масочный режим.
Маски уже раздали в Магаданской и Сахалинской области, Республике Бурятии, Еврейской автономной области и Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском крае.
Средства индивидуальной защиты молодогвардейцы раздавали прохожим на центральных улицах городов в специальных защитных файлах. Всего активисты ДФО раздали более 20 000 масок.
Мы продолжим данную работу и после окончания пандемии, так как помощь людям является нашей главной задачей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинские пограничники задержали судно с нелегальным крабом на 87 миллионов рублей
10:12 Сегодня «Единая Россия» подготовила поправки в Трудовой кодекс — они защитят права работника «на удаленке»
10:42 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска провели дезинфекцию от коронавируса
11:32 Сегодня «Молодая Гвардия» на Дальнем Востоке продолжает помогать людям
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
17:12 21 Мая В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
16:12 21 Мая Холодную воду временно отключат в Дальнем
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?